日本第8波疫情肆虐、單日死亡創新高 林氏璧籲赴日帶「三寶」同行

日本近日出現第8波新冠疫情，單日新增確診逾20萬，死亡病例也超過400例創下新高點。前台大感染科醫師林氏璧提醒，雖然台灣人覺得疫情似乎已經離我們遠去，很多人都在籌畫出國行程，但實際上日本疫情在冬天進入高峰，若有旅日行程，除檢視自己的疫苗施打狀態外，也建議要帶基本的症狀治療藥物，體溫計，快篩等同行。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」上發文呼籲，指出這次日本針對中國入境迅速對應、提出管制措施，主因就是日本的疫情在冬天進入第8波高峰，且創下單日死亡新高，此外相較之前以BA.5病毒株為主流，進入12月則以BQ家族為主，因此「針對任何未知變數都要小心以對」。

針對日本此波疫情，林氏璧也觀察救護車載運患者遭醫療機構拒絕收治逾3次的「急救困難案例」，最近一週在日本主要城市的52處消防本部統計共有6800件，較前一週增加12%，也超過第7波疫情創下史上新高紀錄。這6800件急救困難案例中，疑似感染新冠的件數為2130件，較前一週增加21%。

因此他呼籲，已安排在寒假赴日旅遊者，請檢視自己的疫苗施打狀態，並建議帶基本的症狀治療藥物，體溫計，快篩等同行，有重症風險者可考慮投保「有給付新冠確診醫療」的旅行平安險，平安回台後，也請務必注意自我健康管理。

根據衛福部防疫策略，入境者免隔離，但須進行「7天自主防疫」，下飛機後會有機場人員提供2歲以上旅客4劑家用快篩，入境者於入境當天或自主防疫第1天檢測1次，外出前須有2日內快篩檢測陰性結果。