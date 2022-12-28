出國去哪幻想破滅？ 「這國」狂被點名：喇叭聲讓人崩潰

歷經將近3年的疫情封鎖，近期不僅台灣、各國邊境陸續解封，許多民眾迫不及待飛出國度假。有網友好奇，哪一個國家讓人印象最差或是幻想破滅，眾多網友直指中國「北京喇叭真的超恐怖沒停過，才10分鐘就快崩潰」。

一名網友在PTT以「去過印象最差的國家？」為題發文，原PO好奇去過哪一個國家，讓人印象最深或是幻想破滅？造成想像和現實有落差的原因又是什麼？

文章曝光後吸引許多鄉民討論，「捷克。一言難盡、罄竹難書」、「義大利，一言難盡」、「法國巴黎，整個幻想破滅」、「印度+1，一輩子都不會再踏入」、「泰國，被計程車坑超不爽」。

不過引起網友共鳴的當屬中國，「中國北京，最糟糕沒有之一，在機場出關被插隊，搭電梯被插隊」、「雖然法國幻滅，但中國真的太愛騙外地人，印象超級差」、「中國北京喇叭真的超恐怖沒停過，才10分鐘就快崩潰」、「中國是人很多，多到爆炸真的很討厭」、「中國，完全不知道怎麼過馬路，空氣、水都很糟糕」、「中國，車子根本沒在讓的，喇叭有夠吵」。

不過也有人替中國平反，「之前去中國外派印象還不錯欸，人都滿好，相處起來大方講話也滿好笑」、「講中國的是真的有去過還是10年前去的？」、「中國是因為人多，遇到素質差的機率相對大」。