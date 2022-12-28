最近蛋超貴…神奇植物長出好多「雞蛋」 網友曝真實作用

曾有一則香港新聞報導，在M+博物館大樓附近，有一位6歲童俯身撿球時，被種植在路旁的絲蘭尖刺插眼的事件。日前有一名網友貼出一張照片，有人刻意在狹葉龍舌蘭(Agave angustifolia)的葉尖上套上蛋殼，引發網友好奇詢問。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片，有人在狹葉龍舌蘭(Agave angustifolia)上的葉尖上套上了蛋殼，一顆顆圓圓的白蛋殼，讓整盆狹葉龍舌蘭變得有點可愛，原PO還發文表示「我真的很認真算，總共有37顆蛋」。

照片底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「有點可愛」、「這是防刺用的嗎？香港有小孩仆街插到眼的新聞」、「是啊！防刺」、「葉尖會刺人」、「龍舌蘭，葉尖有刺」、「這樣也滿美的，還防刺人」、「長知識了！原本以為只是放好玩的」。

還有網友好奇問「為什麼上面要放蛋？」原PO認真回應「防刺，警示」。也有網友歪樓，開玩笑地說「剩蛋樹」、「最近蛋超貴」、「這種植物應該推廣種植，這樣就不怕缺蛋了」、「原來我們吃的蛋是從植物上摘下來的呀？」

根據維基百科，龍舌蘭單株一生中只會開一次花，花謝後母株會逐漸枯死，葉片呈針形由短莖長出向上成放射狀，邊緣略白並帶有細銳刺，葉中的汁液含多種甾體皂甙帶有毒性，會刺激皮膚產生灼熱感、發癢、出紅疹，甚至產生水泡，若長期誤食則會產生厭食、呆滯、四肢麻痺症狀，並造成胃黏膜充血及肝臟傷害，嚴重可致死，對人體黏膜部分（比如眼睛）亦會造成傷害。