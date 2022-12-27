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五月天演唱會嗨爆孩子卻睡到打呼 他哭笑不得：完全不給面子

聯合新聞網／ 綜合報導
五月天舉行「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。圖／相信音樂提供
五月天舉行「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。圖／相信音樂提供

天團五月天近日在桃園棒球場開唱，吸引滿場歌迷，不過近日有網友分享，自己砸大錢帶兩個孩子到現場聽演唱會，沒想到兩小完全不給五月天面子，當場呼呼大睡。不少網友看了哭笑不得表示自家孩子也有類似情況，也有人反問：「你連續看五個小時幼幼台會不會睡著？」

一名網友近日在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他帶孩子去看五月天演唱會，但他們非常不給五月天面子，從影片中可見，五月天在唱名曲〈離開地球表面〉時，滿場觀眾嗨翻了，唯獨兩小卻在椅子上睡到打呼：「兩個小孩還很認真練唱〈派對動物〉…可惜太晚唱了#小孩子就是時間到秒睡#才不管現場有多吵呢。」

貼文一出引起不少家長共鳴，「當初也是帶小孩去，2個居然在那邊睡覺==」、「我兒子嗨一半就睡著了」、「還好我兒子懂嗨」、「還好我家的沒睡著，只是問我媽咪他什麼時候會廣告」，還有人抱怨連老公都睡著：「2012年帶老公去看五月天演唱會，他也睡著了，中途還離席去周邊吃臭豆腐從此就不再買他的票。」

不過也有網友表示，看五月天演唱會是大人的興趣，孩子覺得無聊很正常：「帶他們去親子演唱會，看誰睡」、「你連續看五個小時幼幼台會不會睡著」、「因為視覺刺激不夠太遠了，音樂又不是小孩喜歡的，不睡難道要跟你跳海帶舞嗎」、「小孩：我想看佩佩豬，幹嘛看五個大叔唱歌」、「你要感謝這兩位小朋友，願意用自己寶貴的睡覺時間來陪你聽演唱會」。

五月天 演唱會 爆怨公社 臉書

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