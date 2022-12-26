住溫泉飯店驚見「小強爬床」 畫面曝光網嚇慘：阿公年代才有

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聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾入溫泉飯店後，在房內驚見數隻蟑螂。 圖擷自Facebook
有民眾入溫泉飯店後，在房內驚見數隻蟑螂。 圖擷自Facebook

近日一名男子在南投某溫泉飯店內上演一場驚魂記，他不僅發現房間門鎖壞了沒修，只用免洗筷暫時替代，還陸續在房內目睹數隻蟑螂橫行，把他嚇得不輕。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文揭露，他日前被招待到南投某家溫泉飯店住宿，卻在入住後留下慘痛回憶。他指出，一進房間就發現窗簾有一半掉下來，電視也打不開，且房間門內的安全扣缺少卡榫，飯店只用了二支免洗筷插在門上充當卡楯鏈子的掛鉤，他看見不禁質疑，「真是懷疑這樣的卡榫真能保障客人半夜的安全嗎？」

飯店房間的內門卡楯不見，卻只用免洗筷暫時替代。圖擷自Facebook
飯店房間的內門卡楯不見，卻只用免洗筷暫時替代。圖擷自Facebook

而且不僅如此，原po接著抱怨，他先是在床頭櫃發現了一隻蟑螂，隨後又在床鋪上發現第二隻，甚至還有一隻爬到他的脖子的後面，「我發現脖子癢癢用手一撥，小強掉到床鋪才發現」，經此一遭，他奉勸眾人在入住前一定要先檢查房間，否則很有可能踩到地雷。

網友們看到照片也紛紛驚呼，「說這發生命案我都信」、「這真的超爛，是我寧願住家裡一日來回」、「這房間真的太扯了，竹筷卡準門一用力撞就斷了吧？還有蟑螂爬到身上這我真的不行，絕對原地爆炸」、「你確定這是招待？應該是懲罰吧！跑也跑不掉」、「這我阿公那年代的旅社吧」。

也有網友不禁被飯店的「特殊裝置」逗笑，「那個筷子……很有才」、「衛生筷很有創意，看到馬上笑出來」、「使用筷子好聰明」、「筷子這招挺厲害的」、「那個鎖實在太幽默了」。

溫泉旅館 南投 住宿 蟑螂

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