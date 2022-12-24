從除濕機挖出一堆藏滿的灰塵 內行人一看建議這麼做

近日天氣忽冷忽熱，北部更是時常降雨，需要打開除濕機，一名網友分享最近在清理除濕機挖出許多灰塵，網友看到後驚呼「要回家清一下我家的除濕機了」。

網友在《Dcard》發文，表示在家無聊整理房間時，用一根白色的棒子從除濕機的除濕口挖出裡面藏滿的灰塵，並貼出影片和照片直呼「超級酷！」

貼文一出隨即有網友提到「這種的除濕機濾網應該可以抽出來直接洗，不用用挖的」，原Po才驚覺原來可以直接將濾網拉出來清洗，發現濾網也是卡滿灰塵原Po感嘆「我挖了老半天，結果還那麼髒」。

除濕機的濾網也佈滿灰塵。圖擷自Dcard

貼文也引起熱議，網友紛紛留言「我家除濕機也用十幾年了找時間來清清，一定也很壯觀」、「相當綿密的巧克力海綿蛋糕⋯」、「看了好想打噴嚏」、「哇好療癒」、「如果沒有這台機器，這些灰塵就是吸進去你的肺，所以該清洗就要去清」、「這種前吸的除濕機，濾網是水箱拿出後再向下抽出的&過十年了，建議可以換一台除濕機，用電效率會比較好，也比較安全」、「清完應該會覺得除濕效率變好了，我只要覺得效率變差就會清濾網」。