快訊

日本偶像人妻爆出軌 被抓包「手機APP紀錄性愛日期、何時見小王」

從除濕機挖出一堆藏滿的灰塵 內行人一看建議這麼做

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友最近在清理除濕機挖出許多灰塵。圖擷自Dcard
一名網友最近在清理除濕機挖出許多灰塵。圖擷自Dcard

近日天氣忽冷忽熱，北部更是時常降雨，需要打開除濕機，一名網友分享最近在清理除濕機挖出許多灰塵，網友看到後驚呼「要回家清一下我家的除濕機了」。

網友在《Dcard》發文，表示在家無聊整理房間時，用一根白色的棒子從除濕機的除濕口挖出裡面藏滿的灰塵，並貼出影片和照片直呼「超級酷！」

貼文一出隨即有網友提到「這種的除濕機濾網應該可以抽出來直接洗，不用用挖的」，原Po才驚覺原來可以直接將濾網拉出來清洗，發現濾網也是卡滿灰塵原Po感嘆「我挖了老半天，結果還那麼髒」。

除濕機的濾網也佈滿灰塵。圖擷自Dcard
除濕機的濾網也佈滿灰塵。圖擷自Dcard

貼文也引起熱議，網友紛紛留言「我家除濕機也用十幾年了找時間來清清，一定也很壯觀」、「相當綿密的巧克力海綿蛋糕⋯」、「看了好想打噴嚏」、「哇好療癒」、「如果沒有這台機器，這些灰塵就是吸進去你的肺，所以該清洗就要去清」、「這種前吸的除濕機，濾網是水箱拿出後再向下抽出的&過十年了，建議可以換一台除濕機，用電效率會比較好，也比較安全」、「清完應該會覺得除濕效率變好了，我只要覺得效率變差就會清濾網」。

除濕機

延伸閱讀

萬元交換禮物抽什麼家電最開心？ 眾人秒點名這1物：超實用

硬漢嶺7.7度！新北已17人「沒呼吸心跳」送醫 電暖器、除濕機NG用法不可不慎

基隆重回「雨都」封號！過去70天僅6天沒下雨 當地人哭：哪時要停

不是除濕機！住北部冬天必備家電 內行狂推「1神器」：一定要有

相關新聞

從除濕機挖出一堆藏滿的灰塵 內行人一看建議這麼做

近日天氣忽冷忽熱，北部更是時常降雨，需要打開除濕機，一名網友分享最近在清理除濕機挖出許多灰塵，網友看到後驚呼「要回家清一下我家的除濕機了」...

出國忘做這件事！他到機場不能飛 慘噴4900元記取「血的教訓」

隨著國境解封，民眾迫不期待出國遊玩，然而護照太久沒使用，不少人會因此忘了檢查有限期限。一名女網友就分享，近日與老公要飛往印尼，但到了機場才被地勤人員通知「護照未滿六個月，無法入境行程國家」，幸虧在地勤的幫助下，緊急在機場辦理新護照，才順利搭機...

浴血奮戰？旅館床單被單沾大片血跡 眾人傻：噁爆了

不論是外出旅遊或洽公，住宿飯店旅館最注重的就是安全、乾淨，但有臉書社團「靠北住宿2.0」就貼出幾張照片，某間旅館的床單、棉被上頭都沾了大片血跡，讓人不免好奇住宿的客人到底做了些什麼。

台獨與年輕人出現代溝？台灣高中生：「仇中老人」醜化大陸

上周藝人炎亞綸在臉書連續留言評論「臉書剩老年人在用」新聞後，帳號遭不明原因禁言，讓他跑去臉書創始人祖克柏的發文下開嗆。今（22）日PTT也掀起年輕人愛用的社交平台小紅書...

四眼妹沒市場？眼鏡控護航直呼超加分 網卻稱：問題出在這

眼睛是靈魂之窗，不過若是窗前多了「鏡片和鏡框」，還能顯露靈魂之窗的美嗎？有網友表示，身邊的男性朋友都認為戴眼鏡的女生不好看，讓她不解的發問「男生是不是不能接受眼鏡妹」？貼文一出，釣出了不少眼鏡控，紛紛為眼鏡妹「護航」，不過也有人表示，其實最大的問題不是眼鏡，而是出自「臉」。

上班族帶伴手禮給全部門 同事一人狂嗑她傻眼：觀感不佳

很多人出遊回來後，會帶伴手禮送公司同事、親友，不過日前有位上班族指出，他買了兩包蛋捲要請同事吃，放在公共的桌子上，沒想到有位同事稱自己還沒吃早餐，打算來吃公司的零食止餓，就把蛋捲拆開來吃到剩一半，讓原PO傻眼表示「這樣給人觀感不好吧」。對此，多數網友認為「可以直接發給每個同事」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。