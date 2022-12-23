浴血奮戰？旅館床單被單沾大片血跡 眾人傻：噁爆了

不論是外出旅遊或洽公，住宿飯店旅館最注重的就是安全、乾淨，但有臉書社團「靠北住宿2.0」就貼出幾張照片，某間旅館的床單、棉被上頭都沾了大片血跡，讓人不免好奇住宿的客人到底做了些什麼。

「靠北住宿2.0」日前貼出幾張照片，只見床單上有兩大片已經乾掉的血跡，就連床單上也沾了血漬，臉書小編看了忍不住痛批「這就是台灣鯛的素質，還裝作若無其事的走人，老天有眼還是被我抓出來，很驚訝吧，台灣就是那麼小」。

許多人看了痛罵，「太沒公德心了…房務人員太辛苦了」、「很扯，什麼樣的人都有」、「這可以要求賠償吧？」、「看來應該是女房客MC來臨，如睡覺不慎流出來，也應只是一小片髒污，怎麼變成這副樣子？有點太誇張了」、「是把床包當衛生綿嗎？」、「噁爆了…這也太扯」。

更有網友笑說以為是命案現場，還有人腦補地說「客人該不會在床底下吧？」、「冰箱內、天花板、閣樓、地下室、牆板內檢查了嗎？」、「是在上面生小孩嗎？」、「那是痔瘡爆掉嗎？」、「他退房的時候是不是拉一個很大的行李箱？」、「所以你不是民宿，是產房吧」、「這不可能是生理期來的量吧」。

不過也有其他人推測會不會是情侶間在女方月事來的時候性行為所造成的，「這是浴血奮戰的意思嗎？好嚇人」、「這應該是月經來的時候闖紅燈吧」、「第一次也沒那麼多吧」、「感覺硬闖紅燈」、「這個好雕，是激戰嗎？」、「MC也不會這樣吧」。