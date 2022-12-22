快訊

與家人共度佳節…郭台銘冬至夜暖心PO文 「一句話」洩心情

趙立堅疑染疫消失近20天 妻無助怨「藥都去哪裡？」被罵到刪文

震撼彈！民眾黨中評會主委林恕暉離職 失望吐「與柯文哲心結難解」

四眼妹沒市場？眼鏡控護航直呼超加分 網卻稱：問題出在這

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友提問「眼鏡妹都沒有正妹嗎」？意外釣出許多眼鏡控護航，不過大多數網友表示，其實眼鏡對顏值的影響並不大，主要還是臉的問題。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友提問「眼鏡妹都沒有正妹嗎」？意外釣出許多眼鏡控護航，不過大多數網友表示，其實眼鏡對顏值的影響並不大，主要還是臉的問題。情境示意圖。圖／Ingimage

眼睛是靈魂之窗，不過若是窗前多了「鏡片和鏡框」，還能顯露靈魂之窗的美嗎？有網友表示，身邊的男性朋友都認為戴眼鏡的女生不好看，讓她不解的發問「男生是不是不能接受眼鏡妹」？貼文一出，釣出了不少眼鏡控，紛紛為眼鏡妹「護航」，不過也有人表示，其實最大的問題不是眼鏡，而是出自「臉」。

一位網友在Dcard發文表示，自己身邊的男生明明都帶著眼鏡，但總會找沒戴眼鏡的女生交往。出自好奇，原PO便在自己的臉書和IG發起問答，卻收到男生一致回覆，覺得眼鏡的女生都不好看、看起來很醜很呆。原PO表示，是因為男生都有刻板印象，覺得戴眼鏡的女生脾氣個性都不好嗎？同時她也不解的發問，難道眼鏡妹是不可能有正妹的嗎？

這則貼文意外釣出了不少眼鏡控，許多男性網友留言「我認真覺得戴眼鏡的女生有一種知性美，讓我很有去認識的想法」、「我很喜歡眼睛好看的女生戴金色或粉色邊框的眼鏡，很加分，不是所有男生都不喜歡戴眼鏡的女生」、「我是眼鏡控耶，戴眼鏡超加分的好嗎？」、「戴眼鏡的才棒啊！可以有戴眼鏡的氣質也可以隱眼的美，一個人有兩種風格像交了兩個女友」、「我自己也戴眼鏡，可是很喜歡戴眼鏡的女生，有一種獨特的魅力，脫下眼鏡的時候很心動」。也有人表示自己還是不能接受，「對不起是我，我覺得戴眼鏡真的會大大扣分，雖然我自己也有戴」、「我也覺得女生不戴眼鏡比較好看欸」、「戴了會變不好看」。

留言提及戴眼鏡不好看的原因，大多是和戴眼鏡容易遮住眼妝，會顯得無神、眼睛小；或是和本身配戴的鏡框不好看有關。不過大部分網友都表示，其實最大的問題是「臉」，「有沒有戴眼鏡不是重點，是正不正，所以他們口中喜歡的眼鏡妹是戴了眼鏡還很正的女生，戴了眼鏡後不正的，不在他們言語所表達的範圍內」、「戴眼鏡醜不醜呆不呆要看臉，漂亮的人不會因為一副眼鏡被嫌」、「絕對是臉的問題，我同事平常不戴眼鏡就很漂亮了，某天她心血來潮戴眼鏡，我直接被心臟爆擊，超可愛」。更有人精闢統整「正妹戴眼鏡是眼鏡正妹，普妹戴隱形眼鏡還是普妹，帥哥戴眼鏡是斯文，普男戴眼鏡是宅宅」，讓一眾網友直呼中肯。

隱形眼鏡 正妹 Dcard

延伸閱讀

租屋漏看1細節「多付1個月房租」 過來人揭陷阱：真的很可惡

正常嗎？她驚見教練男友和女學員「互稱寶寶」 對方1理由讓她氣瘋

「因為聖誕樹要下雪呀！」男孩把奶粉當雪花撒 媽見一片白茫茫超崩潰

誤將這貼紙當退熱貼…陸網友差點把病毒跟「毛 」都連根拔起

相關新聞

四眼妹沒市場？眼鏡控護航直呼超加分 網卻稱：問題出在這

眼睛是靈魂之窗，不過若是窗前多了「鏡片和鏡框」，還能顯露靈魂之窗的美嗎？有網友表示，身邊的男性朋友都認為戴眼鏡的女生不好看，讓她不解的發問「男生是不是不能接受眼鏡妹」？貼文一出，釣出了不少眼鏡控，紛紛為眼鏡妹「護航」，不過也有人表示，其實最大的問題不是眼鏡，而是出自「臉」。

上班族帶伴手禮給全部門 同事一人狂嗑她傻眼：觀感不佳

很多人出遊回來後，會帶伴手禮送公司同事、親友，不過日前有位上班族指出，他買了兩包蛋捲要請同事吃，放在公共的桌子上，沒想到有位同事稱自己還沒吃早餐，打算來吃公司的零食止餓，就把蛋捲拆開來吃到剩一半，讓原PO傻眼表示「這樣給人觀感不好吧」。對此，多數網友認為「可以直接發給每個同事」。

Superdry沒人穿了？工程師改穿「1品牌」禦寒 網認：竹科稱王

天氣越來越冷，許多民眾出門都穿上厚外套禦寒。對此，就有一名網友驚訝表示，日前觀察竹科菁英們都穿什麼外套？沒想到前幾年流行的Superdry幾乎快沒人穿，因此好奇發問「工程師...

百貨電梯旁出現「邱比特」符號？女大生失眠求解 網笑：是這隻啦

百貨賣場為明確快速地指引顧客方向，常會使用簡單易懂的圖案當提示，不過有時也會出現陌生圖案讓人摸不著頭緒。有名網友在信義區微風南山百貨電梯旁的樓層指南上，發現一個可愛的「愛神邱比特」符號，偏偏能為她解答的服務台恰好無人，只好上網求解。

想跟男友出國玩遇爸媽聯手阻撓 女大生訴苦網分享「攻略計畫」

幾歲才能和男／女朋友一起出國玩？近日有對小情侶幸運獲得2張赴日機票，兩人開心規劃好出遊行程，臨行前卻遭女方父母強力反對，認為「跟男友這人不熟」、「沒事先說不尊重」，事件曝光引發網友討論。

肯德基炸雞、漢堡統統漲價 網怒：2顆小蛋撻值一個90元便當？

物價齊漲，繼麥當勞之後肯德基也不例外，22日起調整部分餐點售價，單點炸雞調漲6元、薯條調漲4至7元、咔啦雞腿堡貴6元，許多人愛吃的原味蛋撻也將漲6元，許多網友紛紛哀號，還貼出自製蛋撻的省錢食譜。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。