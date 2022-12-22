四眼妹沒市場？眼鏡控護航直呼超加分 網卻稱：問題出在這

眼睛是靈魂之窗，不過若是窗前多了「鏡片和鏡框」，還能顯露靈魂之窗的美嗎？有網友表示，身邊的男性朋友都認為戴眼鏡的女生不好看，讓她不解的發問「男生是不是不能接受眼鏡妹」？貼文一出，釣出了不少眼鏡控，紛紛為眼鏡妹「護航」，不過也有人表示，其實最大的問題不是眼鏡，而是出自「臉」。

一位網友在Dcard上發文表示，自己身邊的男生明明都帶著眼鏡，但總會找沒戴眼鏡的女生交往。出自好奇，原PO便在自己的臉書和IG發起問答，卻收到男生一致回覆，覺得眼鏡的女生都不好看、看起來很醜很呆。原PO表示，是因為男生都有刻板印象，覺得戴眼鏡的女生脾氣個性都不好嗎？同時她也不解的發問，難道眼鏡妹是不可能有正妹的嗎？

這則貼文意外釣出了不少眼鏡控，許多男性網友留言「我認真覺得戴眼鏡的女生有一種知性美，讓我很有去認識的想法」、「我很喜歡眼睛好看的女生戴金色或粉色邊框的眼鏡，很加分，不是所有男生都不喜歡戴眼鏡的女生」、「我是眼鏡控耶，戴眼鏡超加分的好嗎？」、「戴眼鏡的才棒啊！可以有戴眼鏡的氣質也可以隱眼的美，一個人有兩種風格像交了兩個女友」、「我自己也戴眼鏡，可是很喜歡戴眼鏡的女生，有一種獨特的魅力，脫下眼鏡的時候很心動」。也有人表示自己還是不能接受，「對不起是我，我覺得戴眼鏡真的會大大扣分，雖然我自己也有戴」、「我也覺得女生不戴眼鏡比較好看欸」、「戴了會變不好看」。

留言提及戴眼鏡不好看的原因，大多是和戴眼鏡容易遮住眼妝，會顯得無神、眼睛小；或是和本身配戴的鏡框不好看有關。不過大部分網友都表示，其實最大的問題是「臉」，「有沒有戴眼鏡不是重點，是正不正，所以他們口中喜歡的眼鏡妹是戴了眼鏡還很正的女生，戴了眼鏡後不正的，不在他們言語所表達的範圍內」、「戴眼鏡醜不醜呆不呆要看臉，漂亮的人不會因為一副眼鏡被嫌」、「絕對是臉的問題，我同事平常不戴眼鏡就很漂亮了，某天她心血來潮戴眼鏡，我直接被心臟爆擊，超可愛」。更有人精闢統整「正妹戴眼鏡是眼鏡正妹，普妹戴隱形眼鏡還是普妹，帥哥戴眼鏡是斯文，普男戴眼鏡是宅宅」，讓一眾網友直呼中肯。