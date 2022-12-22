百貨電梯旁出現「邱比特」符號？女大生失眠求解 網笑：是這隻啦

百貨賣場為明確快速地指引顧客方向，常會使用簡單易懂的圖案當提示，不過有時也會出現陌生圖案讓人摸不著頭緒。有名網友在信義微風南山百貨電梯旁的樓層指南上，發現一個可愛的「愛神邱比特」符號，偏偏能為她解答的服務台恰好無人，只好上網求解。

從原PO發出的樓層指引可看到，灰色塊上的圖示，除了常見的電梯、廁所圖案外，還多了一個拿著弓箭的站姿天使圖，十分特別。原PO表示，這是在微風南山的電梯旁看到的，她自嘲是「莊腳俗」看不懂這圖案的意思，偏偏百貨公司服務台沒有人，讓她苦思到每天睡不著，希望有厲害的網友可以幫忙解答。

圖案吸引網友討論，猜測「育嬰室？」、「是不是幫小朋友換尿布的房間？」、「徵婚服務櫃檯」、「這個符號代表你只要帶對象來到這個地方就可以交到男女朋友了」、「手扶梯上來後直走到底左轉右邊數來第三間，裡面會讓你體驗到愛情」、「去過幾次，沒留意過」、「去這麼多次都沒有發現！下次去看看」，也有內行迅速解答，指出「應該是這個吧」，並貼出微風南山介紹「愛神邱比特雕像」的說明。

據微風南山粉專指出，其4樓天際花園的「愛神邱比特」雕像，是日本雕刻家山田朝彥為微風雕塑的吉祥物，能為單身者帶來愛情、守護戀情永恒不渝，觸摸祂的頭頂還會守護工作及考試，並獲得好運。