快訊

集氣！60歲蔡小虎暴吐送醫急救 未來2天成關鍵期

國發所止血！碩專班、博班驚傳停招 台大回應了

澤倫斯基「抗戰第300天」訪美演說：能說服美國的決心？

百貨電梯旁出現「邱比特」符號？女大生失眠求解 網笑：是這隻啦

聯合新聞網／ 綜合報導
微風南山的樓層指引上，出現奇特符號吸引網友注意。 圖／翻攝自Dcard
微風南山的樓層指引上，出現奇特符號吸引網友注意。 圖／翻攝自Dcard

百貨賣場為明確快速地指引顧客方向，常會使用簡單易懂的圖案當提示，不過有時也會出現陌生圖案讓人摸不著頭緒。有名網友在信義微風南山百貨電梯旁的樓層指南上，發現一個可愛的「愛神邱比特」符號，偏偏能為她解答的服務台恰好無人，只好上網求解。

從原PO發出的樓層指引可看到，灰色塊上的圖示，除了常見的電梯、廁所圖案外，還多了一個拿著弓箭的站姿天使圖，十分特別。原PO表示，這是在微風南山的電梯旁看到的，她自嘲是「莊腳俗」看不懂這圖案的意思，偏偏百貨公司服務台沒有人，讓她苦思到每天睡不著，希望有厲害的網友可以幫忙解答。

圖案吸引網友討論，猜測「育嬰室？」、「是不是幫小朋友換尿布的房間？」、「徵婚服務櫃檯」、「這個符號代表你只要帶對象來到這個地方就可以交到男女朋友了」、「手扶梯上來後直走到底左轉右邊數來第三間，裡面會讓你體驗到愛情」、「去過幾次，沒留意過」、「去這麼多次都沒有發現！下次去看看」，也有內行迅速解答，指出「應該是這個吧」，並貼出微風南山介紹「愛神邱比特雕像」的說明。

微風南山粉專指出，其4樓天際花園的「愛神邱比特」雕像，是日本雕刻家山田朝彥為微風雕塑的吉祥物，能為單身者帶來愛情、守護戀情永恒不渝，觸摸祂的頭頂還會守護工作及考試，並獲得好運。

微風南山 電梯 愛情

延伸閱讀

妻喊「all in」150萬買房 要夫出800萬遭拒 她心寒：太計較

惜食OL「垃圾桶撿紅蛋」遭目擊同事嫌噁心 往事曝光網掀論戰

「絲翊歡」賽夏族語朗誦獲獎！網讚：感覺是很有造型的孩子

冬至煮湯圓so easy？女大生弄錯一步驟 慘收「焦黑團狀料理」

相關新聞

百貨電梯旁出現「邱比特」符號？女大生失眠求解 網笑：是這隻啦

百貨賣場為明確快速地指引顧客方向，常會使用簡單易懂的圖案當提示，不過有時也會出現陌生圖案讓人摸不著頭緒。有名網友在信義區微風南山百貨電梯旁的樓層指南上，發現一個可愛的「愛神邱比特」符號，偏偏能為她解答的服務台恰好無人，只好上網求解。

想跟男友出國玩遇爸媽聯手阻撓 女大生訴苦網分享「攻略計畫」

幾歲才能和男／女朋友一起出國玩？近日有對小情侶幸運獲得2張赴日機票，兩人開心規劃好出遊行程，臨行前卻遭女方父母強力反對，認為「跟男友這人不熟」、「沒事先說不尊重」，事件曝光引發網友討論。

肯德基炸雞、漢堡統統漲價 網怒：2顆小蛋撻值一個90元便當？

物價齊漲，繼麥當勞之後肯德基也不例外，22日起調整部分餐點售價，單點炸雞調漲6元、薯條調漲4至7元、咔啦雞腿堡貴6元，許多人愛吃的原味蛋撻也將漲6元，許多網友紛紛哀號，還貼出自製蛋撻的省錢食譜。

郭台銘「禽獸食祿」16字古文回嗆 網推爆：2024非郭不投

衛福部長薛瑞元暗酸關心BNT次世代疫苗的鴻海創辦人郭台銘是「BNT推銷員」，郭台銘21日在臉書表示遺憾，以16字文言文回應，並期望執政者「體民所苦，廣納建言」被網友推爆，紛紛拱他「酸宗痛（選總統）」。

惜食OL「垃圾桶撿紅蛋」遭目擊同事嫌噁心 往事曝光網掀論戰

垃圾桶內有完好乾淨的食物，你是否會撿回來吃呢？一位OL近日因惜食撿回公司垃圾桶內「包裝完整未拆」的紅蛋，慘被同事嫌棄「很噁心」，內心十分難過，上網傾訴想法後也引起網友熱烈討論。

網憶當年油電雙漲被罵翻如今民眾卻「惦惦」？ 眾人指關鍵：要自立自強

近年來物價飆漲，民眾荷包縮水，網友也有感而發在PTT問卦，如今的漲價潮似乎比2008、2012年馬英九政府執政時的「油電雙漲」更嚴重，卻不像當年罵聲一片的原因為何？許多網友無奈回應，物價上漲當然很有感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。