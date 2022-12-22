惜食OL「垃圾桶撿紅蛋」遭目擊同事嫌噁心 往事曝光網掀論戰

垃圾桶內有完好乾淨的食物，你是否會撿回來吃呢？一位OL近日因惜食撿回公司垃圾桶內「包裝完整未拆」的紅蛋，慘被同事嫌棄「很噁心」，內心十分難過，上網傾訴想法後也引起網友熱烈討論。

原PO是單親家庭，小時候會跟著開垃圾車的爸爸到處去店家收垃圾，當時店家會將賣不完的麵包、蛋糕等食品用大垃圾袋包起來給他們，成為家中的宵夜、三餐，也會分給流浪漢。原PO表示，可能因為環境影響，她對垃圾桶內可以吃的食物不排斥。

但近日公司主管發彌月油飯給大家吃，她卻在午休時發現很多人把油飯附贈的紅蛋直接丟棄，非常可惜，就趁同事走後將那些包裝完好、沒有拆開的紅蛋撿起來，沒想到這動作卻被其他同事看到，在確認她是從垃圾桶中撿回後，完全無法理解這行為，直言「這樣很噁心欸！妳又不是買不起蛋」。雖然最後她還是堅持把蛋帶回家，也認為「丟進垃圾桶的東西不一定都是髒的」，卻仍開始懷疑自己「是不是真的很噁心」？

原PO的煩惱引發網友正反熱議，有人支持原PO作法，暖心留言「不噁心，我有時候也會，只是覺得還能吃的東西丟掉很浪費，浪費食物的人才噁心」、「如果是我也會撿起來欸……但是我真的不缺錢，只是不想浪費食物」、「個人覺得不噁心，不要撿人家吃到一半的就好」、「不噁心，單純與目前社會的大眾人觀感不一樣而已，價值觀不同而已」。

有人則無法認同，「大多數人對垃圾桶的觀感就是髒吧」、「一般會認為扔垃圾桶內就是垃圾了，撿起來吃感覺怪怪的」、「關於乾不乾淨，理性上可能是合理，但感性上很難接受。因為對我來說，那是垃圾」、「重點是已經丟垃圾桶，不管有沒有包裝，在垃圾桶裡就有髒的感覺」、「理論上有外包裝，但是還是要注意汙染感染問題」。

也有網友認為情況不同，原PO小時候拿到的食物是裝在乾淨袋子裡，而非與垃圾混雜，「我是覺得撿垃圾桶裡面的東西是不太衛生，跟妳爸在妳小時候拿的麵包不太一樣，因為垃圾桶裡還有其他垃圾啊」、「撇除髒不髒，我覺得問題在上一個人的習慣，假如上一個有傳染病，又吃了會怎麼樣，而且現在有疫情更不妥」、「與小時候垃圾袋裡的麵包蛋糕不同，那個袋子裡不會有其他垃圾（例如用過的衛生紙），你所撿的食物有外包裝沒錯，但細菌病毒依然有機會跑到上面，你也不可能拿著清潔液去洗食物，頂多洗個手，拆封時依舊會接觸到不一定乾淨的外包裝。節省糧食是好事，但你不會知道公司有沒有人無症狀感染，甚至其他病，保護自己才是最重要的」。