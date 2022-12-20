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網友自製宮廟地圖見1現象 驚吐：全台有比這巷子還狂的地方嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現三重一巷子內就有5個宮廟。圖取自PTT
有網友發現三重一巷子內就有5個宮廟。圖取自PTT

一名網友為證明三重、蘆洲是否如傳言中「到處都宮廟」，因此自製「三蘆宮廟地圖」，不料光是一查，在三重一條巷子就發現150公尺內有5個宮廟，讓他驚嘆「現在我只想問三蘆到底哪邊沒宮廟」。文章一出，有在地人便點出宮廟如此多的原因，也有網友認為這樣的現象並非三重、蘆洲獨有。

有網友在PTT發文，表示先前曾有其他網友反駁「最好三蘆到處都宮廟」，因此原PO心血來潮製作「三蘆宮廟地圖」，卻發現150公尺內就有5間宗教場所，「才做了一小塊就繞到快吐了」、「現在我只想問三蘆到底哪邊沒宮廟」，原PO並說「三重人身心靈到底有多脆弱，需要開這麼多宮廟來祈禱，全台有比三重河邊北街124巷還要更狂的嗎？」

對此，有網友點出原因，「這邊老房子都50年以上，早期南部到北部打拚的群聚地，宮廟多很正常，貧困時期醫療物資缺乏，宮廟是心靈慰藉的窗口，很多難關是這樣渡過的。在我小的時候，宮廟活動真的是一等一的大事」、「三蘆以前是工寮，多從南部上來的勞工階級，這些宮廟大概就是精神信仰寄託中心，不過廟還是去大間的，宮那些都很討厭」。

也有網友認為並非只有三重才這樣，「之前忘記哪裡看到的，光台北市，從事問事之類活動的地點就有三千多處。台灣就是這樣的國家啦，三重只是比較多中南部上來的人把信仰也帶上來」、「三重其實不多，台南、高雄、屏東密度都有比三重高的，這些是文化精髓啊」、「台灣的宮廟比超商還多，神奇的國家，全台立案及未立案宗教場所有3萬3000多個；2022年全台超商則約1萬2000家，不只三重人心靈脆弱，是全台都很弱」。

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