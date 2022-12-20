菜色超豐盛！他不藏私分享「150元吃到飽素食」 網齊喊超划算

物價齊漲，許多民眾都努力省錢過生活，而有民眾就發現台北一間150元即可吃到飽的素食餐廳，不僅可吃飽又健康便宜。

一名網友在Dcard美食版發文，分享一間自己的愛店，只要花150元就可以夾到飽，店內一整片豐富的蔬菜以及素料，擺滿滿的豐盛菜色讓原PO每次來都會「被震驚到」。

網友發現一間150吃到飽的素食店，超值價錢讓許多網友想朝聖。翻攝Dcard

原PO說明，整間店吃得完隨你夾只要「150元」，完全是吃飽健康又便宜的代表，原PO也說，若夾一樣份量，外面自助餐恐怕就不只150了。

店內除了有正餐以外，還有超大桶的甜品，可以讓你撈好撈滿，甚至料也不怕你撈，一不小心可能就會一湯匙滿滿都是料。

該店位於新北板橋，原PO說不僅沒有大家口中的「素味」，調味也清淡健康，許多網友看到後紛紛表示「看起來好好吃」、「現在菜價越來越貴，而且吃菜可以吃很多」、「感覺都比中部的便宜了嗚嗚嗚嗚，看起來也太讚了吧」、「特地跑過去吃都划算」、「嗚嗚嗚我住附近居然不知道有這家店！」。