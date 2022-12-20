南一中學生證漂到太平洋！海巡撿到 網笑：真的海底撈

很多人都有證件遺失的經驗，但這位失主卻把證件掉在超狂的地方。日前海巡署po出照片，說從太平洋裡撈起一張台南一中學生證，網友笑翻「真的海底撈」。

臉書粉專海巡署長室Coast Guard17日貼出一張照片，有人站在艦艇上手持台南一中學生證，po文寫「同學你的學生證被丟到太平洋裡，海巡已經幫你撿起來了，請你同學不要亂丟。」海巡署還趁機廣告，「如果你是有興趣加入海巡署，未來可以直接考特考；或是撥打這支電話：0800-021-580，瞭解更多。」

po文一出，3.6萬人笑翻按讚，「到底怎麼撈的（海底撈）」、「有沒有可能...同學還沒有被撿起來」、「同學：好不容易要解脫，怎麼又回來了！」「可以順便撈一下酷拉皮卡嗎？謝謝海巡署」、「是誰住在深海裡的大鳳梨裡」。

網友笑稱馬上找到工作，「直接轉兵籍號碼了」、「畢業即就業」、「大海撈證」、「人才海選」、「用學生證直接投履歷」、「應該是在海軍與海巡之間猶豫不決，所以決定看誰先撈到學生證就選擇誰，現在結果出來了，給他一張志願留營表，叫他馬上填」。