年近90歲鄰居阿嬤「突贈500萬」只開1條件 他一聽嚇壞：該收嗎？

這種錢該收？近日一名網友透露年近90歲的鄰居阿嬤膝下無子，家人也相繼離世，所以有事都會找他幫忙，未料阿嬤想將自己的500萬財產全部送給他，但阿嬤開出的條件讓他猶豫到底開不該收下這筆意外之財。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，鄰居阿嬤已經年近90歲，但因她終身未婚，家人也早一步離世，她只得自行照顧生活起居，除非遇到處理不來的事才會來找原PO協助。

某天，原PO應阿嬤要求，陪她到農會刷存摺，但當辦完手續後，阿嬤突然請他開戶，打算把存摺內的500多萬匯到他的戶頭，「希望在她往生後，我能在她的忌日和清明節都去祭拜她」，原PO坦言雖然為了孩子的未來著想，他很想收下阿嬤給的這筆錢，但又擔心會招來麻煩。

網友們聽了紛紛留言「這種事最好找律師當地里長出面做見證辦手續，該繳的稅金繳一繳，重點是不要錢入袋了所做的承諾就拋在腦後，尤其是要對你的下一代說清楚絕對要做到」、「老人家的遺願就是離開後要祭拜她，拿了錢一定要做到」、「其實你真的對他好，她也信任你，這筆錢可以收的，但是如果你收了就麻煩把她當親人看待」、「阿嬤已經把你當成親人了」。