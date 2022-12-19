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英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

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英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

聯合新聞網／ 綜合報導
Katie分享來台灣旅遊遇到地震的難忘回憶。圖擷自Stopkiddinstudio YT
Katie分享來台灣旅遊遇到地震的難忘回憶。圖擷自Stopkiddinstudio YT

一名來自英國倫敦的女孩Katie，分享2018年第一次來台灣旅遊就碰上花蓮強震，逃出飯店時發現眼前的大樓已經倒塌，甚至整晚餘震不斷。對於從未經歷過地震的Katie而言，簡直就是嚇壞了，但她還是很喜愛台灣，目前也搬到高雄長住了。

《不要鬧工作室》昨（18）日於YouTube上傳最新影片，Katie接受訪問時提到，自己2017年在大陸工作，當時就聽說過台灣很棒，因此很想來玩。於是，她在2018年找了朋友一起來台環島，在旅程之前其實完全不了解台灣，但走訪之後卻深深愛上台灣了。

Katie原本和朋友在花蓮玩得很開心，但凌晨發生大地震，當下她立刻被震醒，一開始還以為是朋友在搖她的床。兩人在房間裡被嚇到崩潰，旅館老闆趕緊叫她們逃出去，但門前有一排倒落的機車擋住出入口，讓她們被困在房子裡，所幸最後還是順利脫困了。

逃出旅館後，Katie發現眼前的大樓已倒塌，「我們在英國從沒體驗過地震，我們也不知道該怎麼辦，而且餘震持續了整晚」。她和朋友待在戶外等待，整晚看著國軍用直升機把人從倒塌的大樓救出，當時無法得知實際傷亡人數，後來才知道有17人喪命，「我當下很害怕，更無法想像當時被困在瓦礫堆中好幾小時的感受」。

Katie坦言這次經驗確實讓她難以忘懷，但並沒有讓她害怕再來台灣，而且在那之後的幾個月，她又自己來觀光了，也是那時決定要搬過來。沒想到，新冠疫情突然爆發，導致她的計畫延宕兩年多，「但最終我還是順利來台，而且我短時間也沒有打算回家」。

Katie現在居住在高雄，偶爾會碰上有感地震，「我還是不習慣地震，每次碰到都會很害怕，但即使那樣，我還是很高興搬來台灣，高雄就跟我想像的一樣美好，我不會因為地震而想要離開這裡」。

地震 英國 花蓮 強震

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