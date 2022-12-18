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美法案通過將派官員進駐我國行政、立法機構 網質疑：台值得美學習？

聯合新聞網／ 綜合報導
美國國會兩院於近日相繼通過《2023財年國防授權法案》，授權未來5年提供台灣最多100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，示意圖。記者洪哲政／攝影
美國國會兩院於近日相繼通過《2023財年國防授權法案》，授權未來5年提供台灣最多100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，示意圖。記者洪哲政／攝影

美國國會近日相繼通過《2023財年國防授權法案》，若美國總統拜登簽署成法，美國將可以派官員進駐我國行政、立法機構見習，但網友質疑「美國民主歷史那麼久，台灣沒什麼值得美國學習的吧，真正的目的是什麼？」，許多人紛紛憂心認為干涉內政，指出「名為學習，實為監督」。

據《中國時報》報導，美國國會兩院於近日相繼通過《2023財年國防授權法案》，授權未來5年提供台灣最多100億美元無償軍援，並要求加速處理台灣軍購請求，法案接下來將送交白宮，只待總統拜登簽署使之成法。法案包含美國政府將派遣官員駐台計畫，並指出駐派美官平均留台期限最長2年，第一年需學習中文，第二年則需在台灣的行政機關或立法院工作。

有網友在PTT上發文表示，美將派官員進駐我國行政、立法機構見習，第一年要學習中文，之後則是在行政機關或立法院工作，他質疑「美國民主歷史那麼久，台灣沒什麼值得美國學習的吧，真正的目的是什麼？」

此文一出，許多網友紛紛認為可能是在監督台灣，「名為學習，實為監督」、「不錯啊，監督有沒有瞎搞」、「今天如果別人執政，不知道黨會怎麼罵呢」、「指導、監督、管理」、「監督國家政治，並實行關切」。

其他人則留言，「欽差大臣來了」、「這算干涉內政嗎」、「繼續利用台灣牽制中國」、「爸爸找家教盯你的作業有沒有完成啊」、「二戰後台灣一直是美軍託管地啊」、「看來兵役不讓你拖到2024選完了」、「中國也派人進駐公司監督，一樣道理」。

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