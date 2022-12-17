「陪伴紙箱男孩到大一」老闆是知名烘培師 曾助88風災居民蓋麵包窯重建

桃園中壢一間麵包店在網路上分享，7年前冬天看到一位瘦弱的弟弟，拉著推車到店內詢問可否撿走紙箱，她當下裝了一袋麵包給弟弟，叫弟弟持續來拿紙箱。而現在弟弟已經從小一長大成國一了，如今他拿著200元說要買麵包，不用再請他吃了。消息曝光後感動許多網友表達資助意願，麵包店老闆的身分也隨之曝光。

安德尼斯烘焙坊店長在臉書PO文，第一次看到這位弟弟時是在冬天，他穿著不合時宜、完全不符合身型的衣服，拉著一台好重的推車，問她可以拿走紙箱嗎？店長轉身裝了一袋麵包和紙箱給他，要他以後隨時過來拿紙箱，也會請他吃麵包。

7年過去了，這位弟弟從國小一年級長大到國中一年級，有一次他手抓著200元進來麵包店，告訴店長「姊姊，我今天想跟妳買麵包，妳不要請我吃，妳也很辛苦」。店長笑著收下200元，叮嚀他要和阿公、阿嬤好好過日子，「只要我們這家店還在，永遠歡迎你來吃麵包！」

感人的文章造成廣大迴響，許多人留言表達想要捐款或捐贈物資給這位弟弟，PO文的店長回覆謝謝大家的愛心，但他們沒有任何弟弟的連絡資訊。隨後桃市府社會局很快找到這位弟弟，初步瞭解孩子平日在校表現正常，餐食與基本生活照顧也屬穩定，之後會安排家訪評估協助，並與教育單位合作共同關懷。

有網友發現，安德尼斯烘焙坊的老闆即是知名的烘焙師傅吳克己，八八風災重創高雄那瑪夏居民的家園時，吳克己無私傳授部落婦女製作麵包的方法，協助建蓋一個麵包窯，陪伴部落重建。吳克己昨(16)也在個人臉書轉發麵包店的文章，同時說道「會努力陪伴他到高一、大一…他以後一定會很有成就的，我們堅信著。」