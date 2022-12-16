請妹子大方卻欠錢不還！他問何時領薪 友怒嗆：區區365一直要

借錢容易，討錢傷和氣。一名網友被朋友欠錢，詢問何時可還錢，卻被對方怒嗆「區區365一直要」，讓他不禁搖頭「借錢比較大聲嗎？」，其他網友則勸他看開：「365元看清一個人，很划算。」

朋友借錢，若是金額不大，多數人都不會拒絕，怕的是對方不主動還錢，提醒還可能被說小氣。一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，抱怨一個朋友出門永遠帶不夠錢，老是叫別人先幫他出，說等等再去領錢，看到妹子的時候卻馬上能掏出錢請客，平常吃的東西也比他好，出門唱歌、喝酒、買遊戲光碟不手軟。

他貼出LINE對話紀錄，指出欠他近400元的朋友，表示下個月會還，但詢問「幾號領錢」，卻被對方怒嗆「你很急？區區365一直要，我也沒說不給啊」，質疑故意找架吵。發文者因此忍不住感嘆：「請問是借錢比較大聲嗎？還是我欠他幾百萬了？」

網友們對這種情況紛紛表達意見，許多人諷刺欠錢朋友「區區365就趕快還啊」、「乾脆再借35，湊400整數比較好記」、「365就要等領薪水，我終於找到比我窮的人了」、「當初借錢應該要跟他說區區365也在借」，還有人感慨時代變了，「以前的欠債從幾萬慢慢降到幾千現在降到365了，現在人的信用真的不值錢。」

但也有人用另一種角度思考，「365我會讓他一直欠欸…這樣再來借我就能理直氣壯不借」、「356我會讓他一直欠著，省得以後跑來借大條的」、「欠錢的比借錢的凶，365認清一個人也值得！免得以後損失更大的」、「才365看清一個人！真的便宜啊」。