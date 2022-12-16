快訊

中印邊境摩擦不斷！網瘋傳去年衝突影片 軍人高喊：打這些混蛋

卸任後先回台大醫院報到 柯文哲稱「要辦退休」親曝背後取捨

「無康復可能」泰國長公主病情曝光 皇室可能在數日後宣布死訊

請妹子大方卻欠錢不還！他問何時領薪 友怒嗆：區區365一直要

聯合新聞網／ 綜合報導
借錢不難，難的是討回被欠的債。 圖／Ingimage
借錢不難，難的是討回被欠的債。 圖／Ingimage

借錢容易，討錢傷和氣。一名網友被朋友欠錢，詢問何時可還錢，卻被對方怒嗆「區區365一直要」，讓他不禁搖頭「借錢比較大聲嗎？」，其他網友則勸他看開：「365元看清一個人，很划算。」

朋友借錢，若是金額不大，多數人都不會拒絕，怕的是對方不主動還錢，提醒還可能被說小氣。一名網友在臉書社團「爆怨公社發文，抱怨一個朋友出門永遠帶不夠錢，老是叫別人先幫他出，說等等再去領錢，看到妹子的時候卻馬上能掏出錢請客，平常吃的東西也比他好，出門唱歌、喝酒、買遊戲光碟不手軟。

他貼出LINE對話紀錄，指出欠他近400元的朋友，表示下個月會還，但詢問「幾號領錢」，卻被對方怒嗆「你很急？區區365一直要，我也沒說不給啊」，質疑故意找架吵。發文者因此忍不住感嘆：「請問是借錢比較大聲嗎？還是我欠他幾百萬了？」

網友們對這種情況紛紛表達意見，許多人諷刺欠錢朋友「區區365就趕快還啊」、「乾脆再借35，湊400整數比較好記」、「365就要等領薪水，我終於找到比我窮的人了」、「當初借錢應該要跟他說區區365也在借」，還有人感慨時代變了，「以前的欠債從幾萬慢慢降到幾千現在降到365了，現在人的信用真的不值錢。」

但也有人用另一種角度思考，「365我會讓他一直欠欸…這樣再來借我就能理直氣壯不借」、「356我會讓他一直欠著，省得以後跑來借大條的」、「欠錢的比借錢的凶，365認清一個人也值得！免得以後損失更大的」、「才365看清一個人！真的便宜啊」。

一名網友被朋友欠365元不還，詢問對方何時會領錢卻遭怒嗆。 圖擷自「爆料公社」
一名網友被朋友欠365元不還，詢問對方何時會領錢卻遭怒嗆。 圖擷自「爆料公社

債務 爆怨公社

延伸閱讀

男友月底沒錢請不了千元大餐！女怒斥「跟同事借錢會死嗎」網拳頭硬了

交往對象想借20萬 他憂人財兩失…網教一招不傷感情

失聯好友傳訊借6千 他想起父忠告「借出1個月房租」

老公信貸100萬給兄弟買房 人妻被瞞2年崩潰：我們自己都沒房

相關新聞

請妹子大方卻欠錢不還！他問何時領薪 友怒嗆：區區365一直要

借錢容易，討錢傷和氣。一名網友被朋友欠錢，詢問何時可還錢，卻被對方怒嗆「區區365一直要」，讓他不禁搖頭「借錢比較大聲嗎？」，其他網友則勸他看開：「365元看清一個人，很划算。」 朋友借錢，若是

太玄宮乩童疑甩信徒巴掌 同行曝真相：神明不會讓我懲罰人

苗栗頭份太玄宮日前驚傳廟會活動時，神明降駕在乩童身上，卻朝著一旁的信眾狠狠甩了一巴掌，挨批是「假借神明之名假鬼假怪」。一名擔任乩童十餘年的網友分享，他的「老闆」或是「分靈」不會懲罰別人，只會懲罰乩身，他也說，「老闆不會讓我操五寶、見血，更不會因為什麼事情打人」。

專櫃賣太貴她想上網買 悄悄話惹怒櫃姐被嗆「不尊重」

電商為吸引消費，經常推出划算的促銷活動，反觀百貨專櫃則是活動力度較小，不過可提供消費者適用或其他服務，各有優缺點。有網友近日到百貨公司購買保養品，其中一項單品超過預算，兩人討論是否上網買促銷品，卻被櫃姐聽到，甚至被酸「在專櫃看電商很不尊重專櫃人員」，讓她相當尷尬。

省成這樣？她月經來想借衛生棉 意外揭友人超省行徑：給我最便宜的

一名網友分享，某天她月經來身體不適，想先跟朋友借幾片衛生棉來用，怎料卻意外發現朋友會將衛生棉用價格分類，她便隨手拿了4元一片的衛生棉，心想應該夠便宜了，怎料朋友竟衝進她房內改拿最便宜的給她，省錢行徑令她傻眼喊「有必要做到這樣？」。

快冷死了！想省錢沒選「這款家電」 氣溫遽降他悔不當初

近期氣溫遽降，讓人冷到不想出門，周末又有寒流來襲，許多人早就搬出家中電暖器備戰。一位網友懊惱表示，當初為了省點錢，裝冷氣時沒有選擇具備冷暖功能的機種，這波冷空氣來襲快被冷死了。貼文曝光，網友大讚「冷暖好用」」，還釣出過敏族同聲附和「比電熱毯好」。

阿伯按摩頻嗆盲人師傅「看你們可憐」 引爆眾人怒火

身障人士不論在生活上或者工作上都有許多不便之處，不少視障同胞為了生活，會去學習按摩技巧。有一名女網友日前到雙連捷運地下街按摩，過程中有一對老夫妻也到店裡讓師傅服務，但老先生不斷地刁難和言語嘲諷，讓她看了非常火大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。