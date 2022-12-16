阿伯按摩頻嗆盲人師傅「看你們可憐」 引爆眾人怒火

身障人士不論在生活上或者工作上都有許多不便之處，不少視障同胞為了生活，會去學習按摩技巧。有一名女網友日前到雙連捷運地下街按摩，過程中有一對老夫妻也到店裡讓師傅服務，但老先生不斷地刁難和言語嘲諷，讓她看了非常火大。

這名女網友在臉書「爆怨公社」發文寫道，日前到地下街請盲人師傅按摩，就在按到快睡著時，突然進來了一對老夫妻。盲人師傅招呼並詢問「請問要按哪邊？按幾分鐘？」，沒想到老先生指著自己太太說「自己看哪，問她啊，你們要看好我喔，我是付錢的，我跑掉你們沒錢拿啦」。

隨後兩位盲人師傅開始幫老夫妻按摩，結束後準備收取600元，這時老先生拿出1000元，師傅因為看不到所以詢問對方是拿多少，老先生竟然言語嘲諷地說「自己看哪，不會看用摸的，你們就是沒運動都退化了才會看不見啦」，一席話讓原PO聽了相當火大。

一旁另一位盲人師傅則開口相勸「先生你直接說就好，沒必要這樣講」，老先生不僅沒有收斂，還直嗆「我有怎樣？我是看你們可憐啦，不然誰會來」，原PO聽了相當氣憤又感慨，「我覺得盲人靠自己手勁勞力賺錢，這樣心態的客人，而且我目測大概70歲以上，講話真的很缺德」。

許多人看了也憤憤不平，「這真的有病欸」、「台灣總會有奧客，還是有些文明素養差的人」、「我在現場會直接罵人」、「有些老人心裡都有問題，喜歡攻擊比自己弱勢或是用輩份年紀壓人獲得優越感」、「有些人必須靠打壓別人來掩飾自己的自卑」、「天啊！這客人講話水準也太低了吧！到盲人店裝大爺，就是欺負人家看不見才敢這樣」。