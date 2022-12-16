遭太玄宮抹黑「惡意剪輯」 攝影師發5點聲明反擊

身障人士不論在生活上或者工作上都有許多不便之處，不少視障同胞為了生活，會去學習按摩技巧。有一名女網友日前到雙連捷運地下街按摩，過程中有一對老夫妻也到店裡讓師傅服務，但老先生不斷地刁難和言語嘲諷，讓她看了非常火大。

2022-12-16 10:37