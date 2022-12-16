遭太玄宮抹黑「惡意剪輯」 攝影師發5點聲明反擊
苗栗頭份太玄宮日前發生乩童起乩時「掌摑」女信徒，而相關影片也在網路上掀起討論，廖姓女宮主事後召開記者會，解釋影片是遭到「惡意剪輯」，並揚言提告攝影師。對此，陳姓攝影師昨（15）日晚間在臉書上發出5點聲明反擊了。
陳姓攝影師昨日晚間在臉書「紀錄乩童文化廟會粉絲團」上發出5點聲明，他坦言當天拍攝影片時，太玄宮執事並未出面阻止，若太玄宮當下有意拒絕拍攝，依他的職業道德絕對會立刻停止，「本人手上擁有頭份太玄宮入新營太子宮的完整影片共四段，期間拍攝順利未遭頭份太玄宮執事阻擋，足以證明頭份太玄宮在本人拍當下並未出聲制止」。
陳姓攝影師強調拍攝的影片絕對沒有後製、擅自加上音效等行為，影片原始檔可送公正專業單位鑑定。此外，他談到自己拍攝並上架於「Willian Chen」頻道之影片絕對沒有作假，完全是真實呈現，「除『Willian Chen』頻道之外的後製影片都非本人製作」。面對太玄宮的指控，陳姓攝影師在聲明最後寫道，「本人已依法蒐集相關事證，不排除訴諸法律，以維護本人之聲譽」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示支持，「我們也被貴頻道拍過！我們就沒事，為什麼有事的還要硬辯？」、「開戰了！直球對決」、「支持您，捍衛信仰」、「幫標記苗栗頭份太玄宮出來道歉」、「公道一定站在您這邊的」、「加油！事實勝於雄辯」、「你辛苦了，加油！別管其他人說什麼」、「很喜歡看你拍攝廟會紀錄影片」、「正義是無需任何冠冕堂皇的說詞和理由」、「威廉兄您的無償付出，曾經接受過您拍攝的所有宮廟都看在眼裡」。
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