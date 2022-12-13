哇！Costco超人…穿這套入場應無需看會員卡 網傻眼笑翻：恥度大爆炸

日前有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼出一張照片並發文表示「好市多陪我長大，用好市多來帥一波」，照片中可見原PO身著整套的好市多聯名服飾，網友看完傻眼表示「恥度大爆炸！」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「敬佩版主的勇氣」、「哇！一套ㄟ，到底有幾個顏色？」、「怎麼感覺還蠻好看的」、「拖鞋也要換好市多，有賣的」、「這種款式的衣服，不是應該有辦卡就送一套嗎？」、「好市多護衛隊都該有一套，以示忠誠」、「好市多的死忠鐵粉」、「穿這套入場不用看會員卡」。

其他網友看完也笑翻，紛紛留言「先生請問牛肉哪裡退貨」、「謝謝你，Costco超人」、「好市多無敵套裝，我還以為是好市多防疫人員」、「剛剛以為好事多有賣隔離衣」、「穿去逛好市多會被當成工作人員」、「這個尺(恥)度我跟不上」、「這恥度100的東西應該是要送會員才對的，居然還要花錢買？」、「送我再倒貼錢給我我也不想要」、「原本一直猶豫不敢入手，現在確定不敢了」。

也有網友開玩笑地說「有買此套衣服的，要不約好，找一天大家穿同一款，去那家Costco店快閃拍一張團體照，應該很吸金唷」、「看大家笑成這樣，結果昨天晚上南屯M號剩1件」、「什麼時候要約，穿整套逛好市多」。