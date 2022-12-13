共享汽車常被撞爛？網解答「新手駕駛練習車」：愛惜生命遠離iRent

近年來共享經濟興起，iRent、GoShare、WeMo等共享汽機車方便的特性也成為不少人代步的選擇。不過，街頭的共享汽車iRent卻時常被發現「傷痕累累」，網友解答，這是因為車輛常被當作「新手道路駕駛」的練習工具：「愛惜生命，遠離iRent」。

近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」po出停靠在路邊的兩台共享汽車遭撞爛的照片，他驚呼「我在路上還真的沒有看過完好無損的iRent」。

其實，不少民眾拿到駕照後便迫不及待想開車上路，但家長可能不放心讓子女駕駛自家車輛，年輕民眾又未必有能力買下一輛車，共享汽車iRent就成了許多新手「練車」的選擇。

網友也紛紛留言表示，為了自己和車輛的安全，在路上遇到共享汽車一定要離遠點：「新手駕駛專用練習車」、「愛惜生命，遠離iRent」、「我都貼iRent，大家離我超遠，直接新增自動車道清淨功能 」、「iRent出征，充滿叫聲」、「啊雨刷開了，他要轉彎了」、「只要看到WeMo、iRent、GoShare一律讓道或遠離」。