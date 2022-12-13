7月就訂好跨年飯店 突獲知「多付6000否則沒房」氣炸
網友分享，自己7月時就已經訂好12月31日的跨年房間，沒想到9日卻接到一通電話，強硬表示「你來住就是沒有房間」，並說要再多付6000多元才有房住，讓原PO相當傻眼。
一名網友在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」中發文表示，自己7月時透過一線上平台花費2224元訂房，預計在台北101大樓附近度過跨年假期。
然而日前卻突然有旅館人員以手機聯繫原PO，很不客氣地表示「你來住就是沒有房間」，這讓原PO相當傻眼，認為7月訂好房，怎麼能夠到12月的現在才忽然說沒有房間。
旅館人員更表示，要再加價6000多元才能入住，這也證明了飯店其實「還有房間」，甚至是透過這種手段變相漲價，最後原PO實在不想和飯店繼續爭執，因此決定退訂跨年房。
許多網友也紛紛抨擊「這家直接列入我的黑名單！」、「沒誠信」、「超級誇張」，有網友建議不要在平台買，「旅展直接買住宿券（飯店的），到時候直接打電話跟飯店訂房就好。」。
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