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女子叫外送規矩一堆、鬼打牆還大罵「滾」 結局讓人氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
外送示意圖。圖／聯合報系資料照片
外送示意圖。圖／聯合報系資料照片

外送產生的消費糾紛近年時有所聞，有時是外送員態度不佳引起顧客不悅，但也有不少無理取鬧的「奧客」。近日有網友代po分享外送員遇到的奇葩顧客，不僅送餐規定一堆、對外送員「鬼打牆」，最後還臨時棄單並要對方「滾」，網友看了紛紛大罵根本就是公主病。

一名網友昨（12日）在臉書社團「新竹爆料公社」po出對話紀錄截圖，分享外送員遇到的行徑誇張女子。訂單備註欄寫了落落長一大串，大意是請外送員自己找路，不要問她送餐位置在哪，以及一定要在女子打開窗戶前就拍好送餐證明，因為若未經許可拍攝到女性的房間涉嫌性騷擾。

該名女子還私訊外送員，要他確認可接受備註欄的事項再前去送餐，為避免日後爭議要對方回覆、取餐時還要全程錄音。外送員抵達後傳訊息告知，女子繼續詢問對方是否接受備註內容，外送員似乎有些摸不著頭緒，表示可以開窗拿錢就好。

女子則稱自己非常介意拍照的問題，要對方先拍好送餐證明，外送員也回覆已完成拍照：「我已經拍了」、「好啦」、「我已經拍好了」，該名女子仍繼續「鬼打牆」：「等等請勿拿出手機」、「所以等等我開窗之後你還是要拍照是嗎」、「請問能否保證等等全程不會拿出手機」。

外送員被搞到不耐煩，要對方別拖時間，女子仍繼續質問：「你到底同不同意等等全程不會拿出手機」，外送員則回覆「就說拍好了，很難懂？」、「對啦」。

原以為外送員的這場夢魘已結束，女子用命令的口氣要對方到窗戶前，一分鐘後又突然改變心意：「算了，我覺得你說話態度很不禮貌，我要取消訂單，你自行吸收，就這樣，滾。」

女子的行徑讓大批網友看了紛紛傻眼，直呼她是「公主病」、「有被害妄想症」、「哪一間病房逃出來的」、「哪來的優越感認為自己會被騷擾」、「應該常叫不到東西吃吧」。更有不少人替這位外送員打抱不平，要平台將此人列入黑名單：「外送員耐性真好」、「真的辛苦了」、「建議平台拒絕她所有訂單」。

外送 臉書 奧客

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