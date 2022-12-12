為何台灣四面環海「海鮮卻特別貴」？內行曝真相：給這群人賺走

四面環海的台灣擁有豐富的海洋資源，但海鮮價格卻不便宜，近日有網友好奇周邊國家的靠海城市都以親民價格販售海鮮，不解為何台灣同樣位處臨海位置，卻賣得特別貴？貼文釣出內行人分析1點最關鍵原因。

原PO在PTT上發文表示「以前出國去到菲律賓霧宿、日本沖繩、泰國芭達雅等海岸觀光勝地時，都會驚嘆當地海鮮價格怎麼可以賣這麼便宜，便會爆吃狂嗑當地的海鮮料理。

有過這樣的經驗後，原PO也開始納悶為何台灣明明也是海島國家，相較海鮮價格卻賣得特別貴，「尤其是港口賣海產的，隨便挑一些就破千，為什麼台灣海鮮這麼貴啊？」

貼文一出， 不少人狠酸「都是賣給盤子的」、「不貴怎麼削你這盤子？」、「台灣什麼都貴，就薪水最便宜」、「一種專坑自己的概念」、「因為你不會點菜啊」。

文章也釣出內行網友分析，指出中盤商賺價差是最大原因，「盤商最賺啊」、「中間被賺走了啦，漁民跟消費者永遠是輸家」、「不靠海的地方想撿便宜當然只能讓盤商賺了」、「我也覺得盤商賺走，連農產品也是」。