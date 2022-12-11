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他問「現在韓劇vs.90年代日劇」哪個完勝？網點名這1劇：才是最神

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇發問「現在的韓劇和90年代日劇，哪個好看？」引發熱烈討論。圖／ingimage
一名網友好奇發問「現在的韓劇和90年代日劇，哪個好看？」引發熱烈討論。圖／ingimage

早期台灣「哈日」風潮，日劇備受觀眾喜愛，但近幾年吹起「哈韓」，韓劇逐漸取代日劇在台灣觀眾心中的地位。然而，Netflix日劇《First Love初戀》近期上架後，掀起一股「日劇復興」熱潮。對此，就有一名網友好奇發問「現在的韓劇和90年代日劇，哪個好看？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版發文表示，這幾年有非常多好看的韓劇，像是《請回答1988》、《魷魚遊戲》、《鬼怪》、《太陽的後裔》、《來自星星的你》等；而90年代是日劇的巔峰期，包含《東京仙履奇緣》、《長假》、《東京愛情故事》、《魔女的條件》、《101次求婚》，讓他疑惑問道「現在的韓劇和90年代日劇，哪個好看？」

貼文一出，立刻引發討論，網友紛紛留言「韓劇大勝，日劇講話實在太浮誇了」、「日劇演法太浮誇，很假，無法入戲」、「韓劇還是頗多爛尾，早期日劇算略勝」、「看日劇的公式劇情，比較輕鬆」、「應該是日本的編劇大勝，可是不願意花拍攝成本，韓劇就比較捨得花錢」。

此外，還有網友指出，「90年代港劇才是最神吧」、「論劇本是日劇勝，如果加入演出效果是韓劇，論經典只推港劇大時代」、「電視劇日本勝，電影的話韓國勝」。

韓劇 日本 Netflix PTT

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