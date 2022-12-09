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吳怡農喊遷⋯他問松山機場「惹到誰？」 網笑：擋到這群人財路

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨台北立委參選人吳怡農提出遷建松山機場政見，引發不同意見討論。圖為今年8月美國眾議院議長裴洛西搭乘專機訪問台灣。記者曾吉松／攝影
民進黨台北立委參選人吳怡農提出遷建松山機場政見，引發不同意見討論。圖為今年8月美國眾議院議長裴洛西搭乘專機訪問台灣。記者曾吉松／攝影

吳怡農拋出2030年桃機第三跑道完成後遷建松山機場，周邊限建區擴增的回饋容積率則可以興建社會住宅及公共設施。PTT網友傻眼問，「到底松山機場擋了誰的財路， 一直有人提要拆遷呢？」其他網友則笑稱是「擋住國、民兩黨跟黑道的財路」。

吳怡農8日表示，松山機場土地面積有213公頃，相當於8個大安森林公園，全區可闢建成「城市之肺」的大公園，而松山機場周邊限建區擴增的回饋容積率則可以興建社會住宅及公共設施。

一名網友在PTT發文表示，「台灣有一群人會定期喊要廢除松山機場來蓋大公園，後來都沒真正討論。在首都有機場的國家很多，松機方便讓台北人去上海、東京和首爾，美國爸爸常常在這裡降落，同時也是軍用機場，附近有指揮部，到底松山機場擋了誰的財路，有人一直提要拆遷呢？」

民進黨台北立委參選人吳怡農提出遷建松山機場政見，引發不同意見討論。圖為今年8月美國眾議院議長裴洛西搭乘專機訪問台灣。記者曾吉松／攝影
民進黨台北立委參選人吳怡農提出遷建松山機場政見，引發不同意見討論。圖為今年8月美國眾議院議長裴洛西搭乘專機訪問台灣。記者曾吉松／攝影

其他網友則留言「你想想那一大片可以蓋多少房子，還有影城、百貨公司，拆掉蓋房子難道它不香嗎」、「附近建案限高，擋很多財路」、「因為有機場在附近就有限高，不能蓋高樓」、「看看水湳機場現在地皮多貴啊」、「冠冕堂皇說要蓋公園，說不出口的是變$$」。

還有網友留言「擋住國民兩黨和財團及黑道發財路」、「先蓋公園綠化後要改蓋豪宅才方便啊」、「民進黨的發財夢就要靠遷松機」、「根本不會拆，騙票而已」、「光是軍事用途就不可能拆」、「松機拆掉首都防衛就沒了，除非你要遷都」。

不過也有網友支持「搞不清楚狀況，台北市房價很高土地很貴，有個松山機場 周遭一堆限高，只能蓋更少房子，怎麼平衡房價？松山機場拆掉、桃機多個航廈多個跑道就能解決的事情」、「市中心有機場本來就會防礙都市發展，又有飛安、噪音等問題」。

松山機場 吳怡農 PTT

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