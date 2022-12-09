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老外嚇壞！基隆一張街景照登上美國網站 PTT酸爆：台灣之光

聯合新聞網／ 綜合報導
基隆西定河水質混濁，被拍下上傳到美國的《Reddit》網站，引發討論。 圖擷自《Reddit》
基隆西定河水質混濁，被拍下上傳到美國的《Reddit》網站，引發討論。 圖擷自《Reddit》

台灣擁有好山好水好風景，也常常登上國際版面，但日前一張街景照片卻丟臉丟到國外去！美國論壇《Reddit》被PO了一張照片，標題寫著「Polluted river under highway bridge in Keelung, Taiwan（台灣基隆高速公路橋下被汙染的河流）」，甚至還被分類到「都市地獄版」，被台灣網友轉貼到PTT後引發熱議。

從《Reddit》找到這張照片，照片中的河流混濁，一旁還緊鄰著民宅，放大看還能看到照片左下角拍到有隻老鼠，而不少在地人一眼就認出這個地點就是在基隆安樂區的西定河。

許多國外網友看了非常驚訝，「它看起來更像是一條溝渠而不是一條河」、「是什麼讓這裡污染特別嚴重？」、「老鼠在左下角」、「天哪，那些一樓的公寓。他們一定很害怕」、「其中一些建築物看起來可能會破裂並掉入水中」；不過也有人幫忙緩頰說，「我覺得污染這個詞在世界任何地方的任何城市水體上都是多餘的。與老鼠一樣，任何已建立的城市都無法避免它們」、「水的顏色並不表示污染。這看起來更像是藻類和淤泥。過去幾年，台灣的水質有了顯著改善」。

消息被轉貼到PTT上，台灣網友大酸特酸，「台灣之光」、「世界怎跟得上台灣」、「無法想像這種地方居然能住人，臭都臭死了」、「那房子是怎樣，台灣威尼斯喔」、「原來這是河，我以為是水溝」、「這顏色很正常吧，沒看過高雄的嗎？」、「好棒，後陽台就可以釣魚」、「還以為是民國90年代的老照片」、「老鼠又沒有死，哪來的汙染」、「砸錢蓋捷運比這重要」。

還有基隆人無奈地說，「看過好幾次了，車站附近」、「基隆的建築本來就很獨樹一格」、「還好吧，還是我看習慣了？」、「有人居住的地方，河水都是髒的吧」、「幾十年前就這樣了」、「我基隆人，這裡30年來確實都這樣」、「無聊，這種河景台灣哪裡沒有，有必要污名化基隆？」、「西定河又又又被人討論，但還是那樣」。

PTT 基隆

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