高端戰士「找到漏洞」直闖日本？ 網友：別害台灣地勤

日本邊境放寬後，吸引台灣人規劃久違的出國行程，不過，若民眾接種三劑皆非「日本認可疫苗」，入境必須附上「72小時內PCR證明」。近日網路卻出現高端戰士發現「漏洞」，讓守法的網友們看不下去，呼籲別害到台灣地勤，「萬一被遣返，誰給這個人登機證的會有責任」。

PTT網友翻出日前有台灣網友鼓吹造假資料，去騙日本的檢疫網站，讓他忍不住勸告「真的不要去給台灣地勤製造困擾好嗎？放了不能入境的人登機，萬一被遣返，誰給這個人登機證的會有責任耶」。

由於日本11月啟用Visit Japan Web（簡稱VJW）網頁的快速通關功能，事前登錄好資料後，30分鐘便能完成審查，比一般流程快了一半時間。然而，有打高端民眾在填寫時，發現只有第三劑是「日本認可疫苗」的情況下，上傳數位疫苗後，竟出現通過的藍色，PCR欄位同步顯示無須註冊。

大家紛紛勸說「有些人的確是這樣進去的啦！但以防萬一…還是照規定走比較好」、「沒人可以承擔你出不了國的風險」、「VJW上面都有寫不實申報要負法律責任」，甚至掀起不少人痛批「遵守規定很難嗎？一定要走漏洞搞壞台灣人名聲？」，一名網友則轉述熟識的台灣地勤說法「會檢查疫苗卡，不合格不能登機」。