公園牆邊發現詭異一幕「擺好飲料餅乾」 網嚇：給角落生物吃？
有民眾發現台中某公園的一處角落，竟有許多水、飲料和零食等，而且飲料還被膠帶封在牆邊，似乎怕被人拿走，這詭異的景象引起網友好奇。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，表示自己在台中東區的一處公園看到水泥牆的一處角落竟擺放著水、飲料和零食等，讓他感到相當詭異。
從該名網友的照片來看，該處至少擺放了八罐礦泉水、一罐寶特瓶飲料、一罐鋁罐飲料和兩個鋁箔包飲料，而零食則有一包小餅乾盒一個麵包，相當豐盛，因此讓他相當好奇這到底「是什麼意思？」
有些網友開玩笑留言表示「那邊可以保溫，畢竟有90度」、「愛心媽媽餵流浪小朋友用的」、「祭拜水泥塊裡的好朋友，消波塊附近也常看到，台中常見～」、「給角落生物吃的」。
而網友的回覆連準新竹市長高虹安也中槍，因日前網紅四叉貓爆出助理截圖，透露高虹安平常超愛喝可樂，甚至會將辦公室飲料「貼封條」以避免被同仁喝掉，因此有網友大酸「用封條貼著，484安安公主的飲料」、「上面的有封條，應該是安安小公主放的 。不能動」。
也有專業網友解惑，說明「當初在挖那個滯洪生態池的時候一直不順，後來為了工程順利，監造方有拜拜的動作，就一直延續到現在了」。
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