「垃圾不落地 內有監視器」他徵對子 釣出一堆網路「對穿腸」

很多人都有家門口被人亂丟垃圾的經驗，抓不到人，讓住戶不勝其擾。有些住戶氣到會寫警告標語「請勿亂丟垃圾」之類貼在門口，但若是遇到沒公德心的人，標語也難見效。

有網友在臉書社團路上觀察學院貼出一張照片，只見一戶人家門口貼著「垃圾不落地，內有監視器」的標語，原po大玩電影《唐伯虎點秋香》唐伯虎和對穿腸的哏，笑稱「快出個對子對死他」，意外讓網友詩興大發。

網友大開玩笑，「我偏不管你，還是放這裡」、「生活不容易，不要太小氣」、「你有監視器，我也有面具」、「垃圾丟你地，讓你生氣氣」、「畫素不成器，裝了沒意義」、「帽子加口罩，笨蛋抓不到」、「你氣他不氣，等著看好戲」、「這我家隔壁，鄰居好生氣」。

也有網友質疑屋主在門口擺盆栽，是否有占用道路問題，「門前搞園藝，我就偏故意」、「花盆擺滿地，叫人氣不氣」、「花盆排滿地，何時搬進去」。

也有網友模仿電影的師爺「對穿腸」數字對子，「一宅二戶三角窗，不識四婆五嬸六叔公，竟敢擺七八九盆栽，十分大膽！」、「十天九次，已有八人七袋六堆五箱，影片四段三剪二編，一律檢舉！」、「一屋兩柱三花盆，想放四處五對六鏡，想要拍七八九人，十分任性」、「十戶九鄰，智商八七趴，到處六達，講述五四三等閒言，二人竊竊私語，所謂一丘之貉。」。

網友笑歪，「自古網路出人才，詩詞歌賦隨手來」、「國文老師看過一輪後表示很欣慰」、「留言都是人才」、「王爺要發飆了」。