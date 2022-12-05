她眼尖發現芝麻香鬆外包裝有蟲 網留言一款巧克力：壁虎也愛

到賣場購買商品時，除了要確定有效日期，也要檢查一下有無異樣。昨（4）日一名女網友在臉書上發文，分享芝麻香鬆的外包裝有兩隻蟲，而貼文曝光後也掀起討論，有一名男網友貼出罐裝巧克力豆外面有壁虎的照片。

昨日一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，她表示當拿起芝麻香鬆，並確認好原產地是日本，準備要放入購物車時，竟然突然改變心意，把商品放回原位。因為從照片中可以看見，芝麻香鬆的外包裝上面有兩隻蟲，乍看之下非常噁心。

貼文曝光後吸引大量回應，不少網友嚇壞直呼，「看起來像白蟻」、「就說紙箱很多蟲卵吧！一堆人愛拿」、「看起來也有可能是倉庫保存的問題，並非一定是日本來的蟑螂」、「通常出現一隻，這批差不多都會有」、「火眼金睛，救了整個貨架」、「噁心到爆⋯同一批的應該不能再賣了吧」。

也有網友提供建議，「若蟲在包裝袋內，我會建議拿給工作人員，避免其他人拿去付帳；若蟲在包裝袋外，請工作人員來處理吧」、「看到長蟑螂我會跟店員反應」、「這種要放給日本原廠看，就會很謹慎查案了」、「我上次看到麵包發霉，也是拿給工作人員處理」。

最後，有一名男網友在留言處貼出一張照片，可以看見罐裝巧克力豆的外面有一隻膚色壁虎，長度大約有半個罐子長，該名男網友冷靜表示，「蟲而已，大驚小怪什麼」。