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台灣和南韓怎麼越差越大？ 網掀兩派熱議：早就不是競爭關係

台灣和南韓怎麼越差越大？ 網掀兩派熱議：早就不是競爭關係

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，為何台灣和南韓的經濟發展起步差不多，如今卻越差越大，引起大批網友討論。圖為南韓首都首爾。示意圖／ingimage
有網友好奇，為何台灣和南韓的經濟發展起步差不多，如今卻越差越大，引起大批網友討論。圖為南韓首都首爾。示意圖／ingimage

台灣南韓曾同為亞洲四小龍，如今經濟發展卻似乎不如韓國，有網友就指出，原先台灣起步其實不輸南韓，但後來在文化產業、重工業等方面均被甩在後頭，令他好奇問原因為何。該貼文引起兩派網友激戰，有人認為台灣確實比不過南韓，也有人認為台灣仍在許多方面優於南韓。

一名網友在PTT發文問「台灣跟南韓差距怎麼越來越大？」他舉例，南韓在文化上有K-pop、韓劇揚名國際，重工業方面排名全球前10名，韓國汽車市佔率更是全球前5名。此外，在教育上，南韓最高學府首爾大學世界排名勝過台大，而時尚方面，南韓大眾的穿搭打扮也完勝台灣人。

該網友更指出，韓國近60年還經歷過韓戰、軍閥統治，直到90年代才步入民主，而且他們還經歷過亞洲金融海嘯導致國家破產。反觀台灣，位在第一島鏈中心且旁邊沒有敵國陸地接壤，兩岸關係也是近10年才急遽惡化，天生條件其實較為優越。結果不到30年，如今台灣僅剩半導體有優勢，其餘只能看見南韓的車尾燈，讓他不解問，「台灣到底是怎麼把一手好牌搞到比南韓還爛啊？」

貼文一出，引出各路網友爭相討論。一派網友認為南韓的確勝過台灣，「簡單說就是輸在台灣人過太爽」、「人家國族團結，軟硬實力都是世界頂尖」、「台灣送外賣都餓不死，整個社會躺平了」、「台灣也就剩強調社會階級和壓力來自我安慰了，這不也是之所以被越拉越開的縮影？」、「講來講去台積電，結果台積還是外資大宗」、「韓國跟台灣早就不是競爭關係了人家是第11經濟體」。

不過也有人認為，台灣仍有許多優勢，「南韓這麼好，自殺率怎這麼高？」、「台灣生育率贏南韓，雖然都是世界倒數」、「叫台灣拿掉半導體的怎麼不叫韓國拿掉」、「我韓國朋友覺得台灣比韓國適合生活」、「要跟韓國比，台灣人是懶惰到有剩，反過來說，你真的想這麼拚嗎？」、「首先人口土地比台灣大這麼多，他們如果還輸台灣，那才不正常……」、「人均GDP都被台灣趕上了，還在越差越大」。

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南韓 台灣 半導體 影視產業

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