買洋芋片解饞份量讓她超傻眼 網友同感：買了個寂寞

許多人都喜歡吃零食解解饞，但是你是否有注意到包裝和份量比起過往有明顯的不同？一名女網友日前買了一包洋芋片回家享用，沒想到打開一看，裡面的份量竟然少得可憐，讓她哀怨地說買到的都是空氣。

這名女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」PO出照片，只見她打開買來的洋芋片包裝，裡面的份量非常稀少，連一半都不到，讓她傻眼地說「有點扯…一包餅乾打開只有那麼一丁點，主販售商品…『空氣』」。

原PO說包裝上標註重量有42克，但她目測應該更少，雖然這是早就知道的真相，但沒想到那麼誇張。

照片引起鄉民熱議，「所以這種包裝的食品我們都稱呼『膨風包』」、「真心覺得相關單位應該要規範下，這樣浪費袋子，垃圾體積又大~重點是買了個寂寞」、「現在知道空氣是要錢的」、「妳應該很久沒買了，一直都這樣，越大包的越明顯，所以我家都買小包的」、「正常的阿，物價齊漲…只要東西不漲價就是量減少」、「以前一包要分兩次吃，現在一次吃兩包」。

有人就建議原PO打電話申訴，「外包裝有寫重量，如重量不足可以去退貨，但如是覺得包裝大大，其實空氣是為了不讓內容物破碎，但是過大包裝確實有浪費資源不環保的問題」、「倒出來稱看看，不夠斤兩再向全聯總公司投訴」、「這個我跟大家說明一下，通常這種東西，都是廠商機台自動化裝填包裝，所以確實有幾包有這種情形，妳可以打包裝上的電話跟廠商反應，廠商會有做處理的」。