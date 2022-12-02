快訊

台灣在太平島周邊海域軍演 越南怨「嚴重侵犯主權」要求停止

口罩禁令解除他卻不敢脫 「超中肯理由」曝光笑翻1.5萬人

鄭文燦碩士學位遭撤銷 台大重申：學術倫理誠信是基本要求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買洋芋片解饞份量讓她超傻眼 網友同感：買了個寂寞

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買了一包洋芋片，結果打開一看發現份量超少。 圖擷自全聯消費經驗老實說
原PO買了一包洋芋片，結果打開一看發現份量超少。 圖擷自全聯消費經驗老實說

許多人都喜歡吃零食解解饞，但是你是否有注意到包裝和份量比起過往有明顯的不同？一名女網友日前買了一包洋芋片回家享用，沒想到打開一看，裡面的份量竟然少得可憐，讓她哀怨地說買到的都是空氣。

這名女網友在臉書「全聯消費經驗老實說」PO出照片，只見她打開買來的洋芋片包裝，裡面的份量非常稀少，連一半都不到，讓她傻眼地說「有點扯…一包餅乾打開只有那麼一丁點，主販售商品…『空氣』」。

原PO說包裝上標註重量有42克，但她目測應該更少，雖然這是早就知道的真相，但沒想到那麼誇張。

照片引起鄉民熱議，「所以這種包裝的食品我們都稱呼『膨風包』」、「真心覺得相關單位應該要規範下，這樣浪費袋子，垃圾體積又大~重點是買了個寂寞」、「現在知道空氣是要錢的」、「妳應該很久沒買了，一直都這樣，越大包的越明顯，所以我家都買小包的」、「正常的阿，物價齊漲…只要東西不漲價就是量減少」、「以前一包要分兩次吃，現在一次吃兩包」。

有人就建議原PO打電話申訴，「外包裝有寫重量，如重量不足可以去退貨，但如是覺得包裝大大，其實空氣是為了不讓內容物破碎，但是過大包裝確實有浪費資源不環保的問題」、「倒出來稱看看，不夠斤兩再向全聯總公司投訴」、「這個我跟大家說明一下，通常這種東西，都是廠商機台自動化裝填包裝，所以確實有幾包有這種情形，妳可以打包裝上的電話跟廠商反應，廠商會有做處理的」。

全聯

延伸閱讀

熊大兔兔鐵粉換起來！全聯暖心火鍋祭9款Q萌廚電集點換購199元起 多功能電烤盤、料理鍋必換

全聯隱藏版「布朗尼脆片餅乾」，口感像壓扁的布朗尼，多種吃法1次收

「黑色餅乾」真的復活了！徐若瑄飛日本合體 這天開唱

超長洋芋片罐！韓國瘋世足，品客推限定「世足應援加長版」一罐抵四罐

相關新聞

買洋芋片解饞份量讓她超傻眼 網友同感：買了個寂寞

許多人都喜歡吃零食解解饞，但是你是否有注意到包裝和份量比起過往有明顯的不同？一名女網友日前買了一包洋芋片回家享用，沒想到打開一看，裡面的份量竟然少得可憐，讓她哀怨地說買到的都是空氣。

網友約看夜景「被丟包亂葬崗」小黃司機來載曝1句！他嚇到急收驚

別被戀愛沖昏頭別被戀愛沖昏頭。一名網友分享，他與交友軟體上認識的男生相約看夜景，一上車卻發現還有另外3名男子，對方主動找他閒聊，讓他漸漸卸下心房，開到一半時駕駛電話響起，他請原po先下車迴避，結果對方竟駕車離去，他慘被丟包在公墓....

選戰大敗「民進黨真懂問題出在哪？」 網笑：他們只在乎1件事

九合一選舉落幕，民進黨大敗，大台北首都圈的北北基桃竹縣市首長選戰全盤皆輸，黨主席蔡英文也因此下台。不過也網友質疑，「民進黨真的能知道問題出在哪裡嗎？」對此，許多人都嗤之以鼻，直言「別傻了！對民進黨來說，想辦法撈錢才是他們想做的」。

三寶駕駛超瞎自創停車格！管理員出神招對付 破萬名網友大讚

當駕駛人有停車需求時，除了可以找路邊車格，也可以停在室內停車場。一名網友在臉書上發文，貼出一張車主把車停在停車場出入口空間的照片，並分享管理員的爆笑處理方式，而貼文曝光後也掀起討論。

外送叫烤牛肉壽司打開卻「十萬八千里」 網友傻眼：詐騙吧

近年來外送平台興起，平常只要在家或辦公室動動手指，就會有專人幫忙送上餐點，使用起來十分方便。但有時滿懷期待點的餐，送來的樣貌卻可能和預覽圖有所差距，從而引發爭議。近來在日本，就有使用者碰到這樣的狀況。

他好奇台北市地理中心在哪？ 眾人大推這地方：不可能沒落

台北市可說是台灣的經濟、政治、生活等重心，不僅人口多，交通也十分便利，捷運、輕軌規劃完善，再加上台鐵、高鐵、公車等大眾運輸匯集，不論想到哪個地方去都非常方便。有網友在PTT發文提問「台北市的地理中心大家覺得哪啊？」貼文引起眾人熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。