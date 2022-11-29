拆開乖乖包裝「近3分之2」都空氣⋯ 他大嘆：買了個寂寞

許多人在閒暇之餘經常會吃零食消遣，但有民眾買了一包特殊口味的米乖乖後，打開卻發現零食的數量比想像中還要少，直呼「真的是買了個寂寞」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文，圖中顯示他買了乖乖的「奶黃流沙」米乖乖，沒想到打開後，竟發現有近三分之二是空氣，實際的乖乖數量並不如想像的多。

從圖片來看，乖乖數量幾乎只有20顆左右，幾乎是花錢買空氣的狀況，讓原PO也大嘆「真的是買了個寂寞欸.....」。

網友留言表示「只剩3/1其它吃寂寞⋯⋯」、「這包空氣很貴」、「買空氣送零食，你還有什麼不知足？」、「打開的時候有沒用力吸氣？沒有就虧大了」，但也有網友表示「我覺得好好吃 只是跟原本的乖乖量差很多」。