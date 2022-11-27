生活品質很糟？他指「這縣市」只是賺錢地方 網認：真的爛

台灣共有22個縣市，每個縣市都有其獨特的樣貌與特色。然而，近日就有一名男網友PO文表示，因朋友介紹到新竹工作，年薪超過120萬，但他聽說新竹是生活沙漠，因此好奇發問「新竹真的只是賺錢的地方，生活沙漠嗎？」引發網友熱烈討論。

該名男網友在《Dcard》發文表示，自己是南部人，在中部工作一段時間，之後因朋友介紹到新竹工作，年薪從120萬升至150萬，覺得很可以，但他聽說新竹是生活沙漠，讓他不禁疑惑「真的有這麼糟？」

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言，「生活品質真的很糟，光每天竹科塞車就飽了」、「工作不到一年就放棄了，無聊是還好，但交通真的爛」、「生活品質真的爛，路小車多就算了，大家又都不相讓的，有夠可怕」、「新竹在科技業中全台食物最難吃、交通最爛、生活最無聊」、「是工作的好地方，因為產業聚落跟高薪資水平，但不太能接受是生活的好地方」。

不過也有人持不同意見，「我覺得新竹生活我很喜歡欸，當然跟台北不能比，畢竟新竹連夜店都沒有，但生活也相對單純很多」、「可是我覺得新竹還不錯啊，冬天沒有台北那麼愛下雨、夏天沒有南部熱，往北往南交通都很方便」、「新竹雖然無聊，但你假日可以開車去其他縣市玩，沒有一定要待在新竹」。