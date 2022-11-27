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投票「把身分證投進票匭」怎辦？眾人無情笑翻 唯一解方曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不小心把身分證一起投入票匭，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系記者朱冠諭攝影
原PO不小心把身分證一起投入票匭，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系記者朱冠諭攝影

九合一大選於昨（26）日晚間落幕，投票過程也發生不少小插曲。一名網友在網路上發文，透露自己投票時不小心把身分證投進票匭，而貼文曝光後也掀起討論。

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一名網友在PTT上以「如果身分證不小心投進票匭怎麼辦？」為題發文，原PO表示當他核對完身分後，就把身分證拿在手上，但把選票投進票匭時，身分證也不小心投了進去。對此，原PO發文詢問大家，「如果不小心也把身分證投進去，是不是先回家睡到4點再回來領？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你就出名了」、「笑死，你要參選？」、「票數+1」、「會出名，台灣都認識你」、「唱票的時候你會有一票，而且不用繳保證金」、「每次選舉都有這種天兵」、「4點等唱名，全場焦點」、「歡迎加入監票的行列」、「反正你不會是第一個，也不是最後一個」。

也有過來人熱心提供解方，表示只能等開票才能把身分證拿回來，「不能干擾投票，等開完票才能請人幫你拿」、「我當選務人員時有遇過，等4點開票匭才能拿」、「會打電話叫你回去拿，因為我被打過，不過投票箱開票後才能動」、「我丟過，告知選務人員，開完票會還你」、「選務人員開票發現了會聯絡你啦，別緊張」。

身分證 投票 PTT 2022大選

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