投票率低對誰有利？ 網曝：「這種票」越多越有利

今（26）日是九合一選舉投票日，不少人返鄉投票，投票所一大早就大排長龍。一名網友表示，聽說這次投票率滿低的，早上有不少中老年人去投票，於是想問問，「投票率低，對誰有利？」。

一名網友在「PTT」發文，聽說這次投票率滿低的，早上有不少中老年人去投票，「感覺這次是藍綠基本盤對決？」，於是不禁好奇，「投票率低，對誰有利？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「國民黨」、「藍營，基本穩贏」、「藍營有利」、「以往投票率低，對綠有利」、「KMT，綠營沒中間票要怎麼贏地方選舉」、「看哪一區特別低阿，看全縣市不太準」、「一直以來低大部分都是對KMT有利」、「我覺得是執政黨啊，執政黨支持度最高不是嗎？」、「看基本盤，台南兩邊其實差不多」。

有網友則認為，死忠票越多的一方有利，「死忠鐵票」、「死忠票越多的越有利，蔡英文都說稱讚死忠票多了」、「看誰老人票比較多阿」、「低一定是老人票多的候選人有利」、「有人可能覺得投票率低，死忠的比較會贏，所以這次反常，異常低調，不再大力推動要年輕人返鄉投票」。

不過，有網友認為，「其實這也代表第三勢力不成氣候，中間選民也不爽他們，不然投票率不會低成這樣」。