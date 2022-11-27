小吃招牌寫「乾切油泡」是什麼？ 網友解答是「這食物」別稱
一名網友在小吃店吃晚餐時，看到看板上寫著「乾切油泡」時感到相當疑惑，甚至一份還需要40元，該則貼文隨即引來許多專業網友解答，其實油泡就是「麵筋球」的別名。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文，從圖片中可以看見，在「小菜每盒一律」的左側有一道料理，叫做「乾切油泡」，使得這位網友相當疑惑。
原PO表示，他在小吃店前看了許久，很疑惑到底什麼是「乾切油泡」，甚至還把它看成「小菜每盒一律乾切油泡」。
該則貼文引來許多專業網友回覆，有網友猜測「會不會是炸豬油剩下的油泡？（台語），脆脆的很香，拿來炒飯或炒菜很不錯，家裡有自己炸豬油就知道」。也有專業網友解答，表示「滷味很常見的，就是這個，叫『豆腐泡』可能比較知道」、「麵筋球又稱油泡」。
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