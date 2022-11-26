老天爺賞臉直奔阿里山露營 秒設「大型戶外開票現場」太Chill了吧！

今（26）日是九合一大選開票日，不少民眾投完票後便回家等待開票結果，或是到《聯合新聞網》觀看「決戰九合一 2022地方大選」即時觀看得票數，相較於「平地」的緊張氣氛，這一家人選擇在投票日當天在阿里山附近的營地看開票，更顯得愜意又Chill（在這裡指隨興）。

陳姓民眾向《聯合新聞網》表示，今日投完票後，就和家人及朋友前往嘉義阿里山附近營地露營看開票過程，他架完帳篷再設置簡易的百吋布幕，並配上投影機，「大型戶外開票現場」隨即誕生。依中央氣象局提供的天氣資訊，阿里山夜晚天氣良好，降雨機率僅有20%，溫度來到11度左右，氣候涼爽、非常適合戶外活動。

陳先生選擇在投票日當天，帶著親友前進阿里山附近的露營地，架設簡易的百吋布幕看開票，更顯得愜意又Chill。（圖／陳先生提供）

陳先生表示，他認為選舉結果會跟民調差不多，才決定要悠哉上山露營。與一般民眾待在家，或是前進候選人競選總部一同觀看得票數的緊張氣氛相比，「露營看開票」讓人放鬆又開心，成為另類的看開票方式。

陳先生選擇在投票日當天，帶著親友前進阿里山附近的露營地，架設簡易的百吋布幕看開票，更顯得愜意又Chill。（圖／陳先生提供）