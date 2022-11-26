早上投票都不見年輕人？ 網友笑：世足看太晚、下午再去
今（26）日登場的2022年九合一地方選舉，不少地區民眾參與踴躍，但也有不少投票區看似冷清，有民眾看到自己的投票區多數是老人投票，在論壇發問，「去投票發現都老人，年輕人呢？」，引起一陣討論。
該名網友在PTT論壇上貼出自己早上去投票的畫面，清一色多為長者居多，讓他覺得跟四年前相比冷清不少，並表示排隊等候投票的人大概都是50到70歲的阿姨、阿公跟阿嬤，讓他覺得年輕人投票率，感覺相較低於長者。
因此他在板上發問今年投票率是否會低於50％？許多網友也紛紛回應他的問題。有的人表示自己下午才會去投票，因為超討厭排隊；也有人說，自己家附近的投票所都是年輕人居多。
也有網友說：「年輕人都是下午才去拉」，週間上班太累，週末不用那麼早起吧。幾位網友則表示，都在看世足吧；有人自招：「看球看到五點，早上去投票真的好累。」
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