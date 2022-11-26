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首投族太緊張用「私章」蓋票 瞬間慘變廢票

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友第一次投票，竟緊張到用私章圈選選票。圖為首投族示意圖。圖／聯合報系資料照片
一名網友第一次投票，竟緊張到用私章圈選選票。圖為首投族示意圖。圖／聯合報系資料照片

九合一大選今天（26日）登場，許多首投族第一次投下神聖一票，然而有一位首投族發文表示，自己在投完票過後，走回家的路上才想起自己「蓋的是私章」瞬間變廢票。

一名網友在Dcard心情版表示，自己身為首投族，一早起來準備投票。而到了投票所，圈選時相當緊張，還反覆檢查確認是否蓋錯，直到最後終於投下選票，心情才放鬆不少。

結果原PO在走回家的路上，想了一想才發現，剛剛蓋在選票上的印竟然是「私章」，瞬間變為廢票。原PO也崩潰得提醒「大家一定要記得不能蓋私章 」。

中選會過去也曾發文提醒，投票時，一定要用選舉委員會準備的圈選工具，蓋在選舉票上的圈選欄內，不可以用「私章」或「手印」，否則將變成廢票。

網友留言表示「這是基本常識吧，國小社會科就教過了耶」、「桌上那根圈章這麼明顯，為什麼會想用私章，在想什麼」、「真的不應該給連章都不會蓋的人投票權」、「投票小房間就有寫不能用私章，要用現場的投票章啊」。

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