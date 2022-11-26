他買三明治送「3邊夾心」 氣炸省過頭：台灣是詐騙天堂
偷工減料偷成這樣嗎！一名網友日前疑似到早餐店買三明治，裡頭的餡料看似豐富，沒想到打開一看僅有三角「邊邊地帶」沾上一點果醬而已，讓他超級傻眼，引起網友熱議。
一名網友日前在「爆廢公社公開版」社團貼出2張照片，可看出該名網友疑似到早餐店購買三明治，上頭有3層「豐富」地夾心，包含奶油、草莓、巧克力醬等，沒想到他將三明治拆解後，發現每層果醬僅沾上三角地帶的「某一個邊邊」而已，其他區域完全空白無餡料，讓他氣到直呼「山小啦？難怪被說台灣是詐騙天堂。」
該文引起網友熱議，表示「這…也省太多了。」、「好壞哦」、「日本有的也這樣」、「成本增加，價格苦撐的成果。」、「我也買過」、「切邊沾邊三明治」、「這真的很扯，但真的有少數店家真的這樣。」但也有人緩頰說，有可能老闆真的忘記了，「假如（價格）是十塊，我覺得對得起良心了。」
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