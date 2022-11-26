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「投票所1景象」里長狂廣播 名嘴急喊：這個是我們的權利

聯合新聞網／ 綜合報導
九合一選舉暨18歲公民權憲法修正案公民複決今天登場。記者侯永全／攝影
九合一選舉暨18歲公民權憲法修正案公民複決今天登場。記者侯永全／攝影

九合一地方大選暨18歲公民權憲法修正案公民複決今（26）日投票，經常上談話性節目的名嘴狄志為接近中午去投票，發現跟上次大選大排長龍天差地別，令他相當擔心，呼籲大家「請不要放棄，到下午四點都還來得及！」

狄志為在臉書發文，提到自己快中午才出門投票，本以為會像上次一樣大排長龍，沒想到投票所人潮少很多，「今天很多地方都下雨，恐怕會影響投票的意願」，他還PO出大哭的表情符號，但仍不忘提醒「這個是我們的權利，#選賢與能，大家請不要放棄，到下午四點都還來得及，期待我們的國家越來越好，我們需要國家共識，而不是族群分裂。」

狄志為還提到里長一直在廣播，要大家踴躍去投票，「就可以知道有多少人沒去投了」，甚至聽到朋友說「投票所選務人員比去投票的人還多」。此外，還有不少公眾人物呼籲民眾去投票，鄭家純更從日本趕回來，寫下長文表示不應該隨便放棄自己的權力，「每一張選票，都代表一個意志，把意志透過選票，展現出來。不論輸贏，都沒有人可以否定你那一份信念。表達自己的立場，是為了讓社會變得更好。」

2022大選 投票

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