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奧客沒消費就停車 半夜3點還要店家開門幫移車

聯合新聞網／ 綜合報導
男子沒有消費就在餐廳停車場停車，半夜自行打開大門移車。圖擷自爆料公社
男子沒有消費就在餐廳停車場停車，半夜自行打開大門移車。圖擷自爆料公社

服務業會遇到各式各樣的客人，有時難免出現不講理的「奧客」，有店家抱怨，一名男子不只沒有在店內消費就任意佔用停車位，甚至在凌晨3點致電要求開門移車，還嗆店家「有種別開門，別見面縮得像烏龜！」店家氣不過痛罵「當做餐廳停車場是您自己家的嗎？」

一名在餐廳上班的網友在臉書社團爆料公社發文表示，近日遇到一名奧客，不只沒有消費就任意佔用餐廳停車位，甚至為了移車，還在半夜3點半左右致電要求開門。

店家回應男子「如果是今晚消費的客人，請回傳發票號碼」，店家調閱監視器，發現男子沒有進店消費，再度回應「請不要再騙了，您5點左右停車，那時並沒有客人，歡迎報警，老闆交代明天停車場一樣不會開門」。

而男子則回傳訊息表示「發票在車上，沒關係，我先搭車走了，原來服務業這樣對待客人，我頂多賠償停車費，你們妨礙自由，看誰比較嚴重，明天叫你們老闆出來，有種別開門，說到做到，別見面時縮得像烏龜」。

根據店家提供的監視器畫面顯示，男子仍自行將停車場大門打開，接著將汽車駛離，男子離開後也並未將停車場大門關上。

其他網友則留言「告！不然就有下次下下次」、「要寫告示牌，非顧客要收取停車費」、「沒品的人讓他溜了，可惜」、「私人土地並沒有妨礙自由」、「停車場算無故侵入住宅，1年以下有期徒刑」、「不要臉的人太多了，懶得說了」、「那就告看看，我想知道法官怎麼看」。

停車場 餐廳 奧客 爆料公社

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