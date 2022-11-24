因毛囊炎未戴安全帽遭檢舉爆氣 網友反酸：毛囊比腦袋重要？
騎機車依法需配戴安全帽，若違反則可依法處500元罰緩，但仍有民眾未戴安全帽而遭罰，並發文抱怨自己因毛囊炎而不方便戴安全帽，還指這些檢舉的人「心理變態」，此舉反而引起網友群起砲轟，表示「你覺得你的毛囊比你的腦袋重要？」
一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，想抱怨現在的人太「古道熱腸」，檢舉自己未戴安全帽，還稱檢舉人們「心理變態」導致用路人們人心惶惶。
原PO指稱，自己當時已經因沒戴安全帽而被警察攔查，並說明自己因毛囊炎常發生於頭頂，若戴安全帽會讓病情加重而未戴，警察事後也沒說什麼。
原PO抨擊，自己並非在意罰單，而是認為這些檢舉人自以為是，並認為他們是「滿懷恨意」的檢舉人，並非因交通安全而檢舉。
沒想到這篇文不但沒引起共鳴，還使得大批網友反酸，表示「好的，罰單趕快去繳一繳啦」、「腦袋有問題不能戴安全帽，不會不要騎車嗎？」、「哇勒，拿這當藉口不想戴安全帽啊XD你是不知有自行車這交通工具嗎？還有公車跟火車啊」、「為什麼不去看醫生？寧願被罰500元也不肯花150掛號費」、「你覺得你毛囊比你的腦袋重要？」
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