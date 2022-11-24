蔥油餅一片90元太貴？他嘆太窮 網一看尺寸傻眼：吃到你膩

通貨膨脹導致不少店家紛紛漲價或食物縮水，一名網友在路口看到一台蔥油餅攤車，蔥油餅大約12吋，一片90元、半片50元，令他不禁直呼，「是我太窮嗎？還是這價格太盤？」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他在路口看到有台連鎖的蔥油餅攤車，蔥油餅的價格是一片90元、半片50元，尺寸目測大概12吋，但原po認為，「沒有特別大」，且只加了調味粉，這價格無法接受，於是想問問大家，這價錢是否合理，「是我太窮嗎？還是這價格太盤？」。

網友紛紛表示，「12吋也太大」、「差不多，挺大片的」、「便宜了，一張一堆120-150（元）」、「不錯了啦，pizza貴多了」、「成本應該超便宜，你可以自己做」、「要更省就自己買蔥和麵粉下去桿，不難」、「沒加蛋我可是不吃的喔」、「還蠻大片的欸...不然你覺得要多少... 」、「這半片感覺也正常的兩三倍了，不算貴吧，難不成你路邊隨便都能看到12吋的蔥餅？」、「10年前就這個價了，而且這是便宜的價」、「整張吃到你膩，根本不貴」。

不過，有網友認為，有點貴，「成本十塊」、「物價飆漲，人工貴啊」、「最一開始，一份20、半張35、1張70」、「沒加蛋90偏貴」、「灑上起司番茄羅勒可以賣一張250」、「漲到90了喔…小時候這大小50」、「成本25左右吧，賣3倍價合理，$90有點貴」、「90都可以買便當了」。