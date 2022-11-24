投票率上不來？週六北部6成機率降雨 網憂選民「懶得出門」
天氣好壞是否會影響投票率經常造成討論，對於2天後就要登場的九合一大選，有網友就指出，當天北台灣的下雨機率很高，若是雨天會不會降低投票意願，問題一出掀起兩派意見熱烈討論。
根據目前中央氣象局的天氣預報，26日九合一大選當天，北北基和桃竹苗均有50%至60%的降雨機率，一名PTT見此不禁好奇發問，「住北部的你，會因為下雨就懶得投票？」
多數網友表示自己絕對會出門投票，「當然要，不然懶一天，又繼續痛苦八年」、「周遭的人都講好一定要出來投，給你參考」、「區區下雨，沒在怕的」、「我有民主素養，我一定參與投票」。
不過一些網友認為確實有影響，「直接睡到下午」、「老人家肯定會」、「就戶籍地遠加上下雨更懶」、「老人根本不會怕雨好嗎，是年輕人才懶」、「感覺要夠死忠或夠討厭某人才會不畏風雨出來投票，不然不少人投票意願似乎不高」。
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