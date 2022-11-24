你是追星還是認祖歸宗型？9足球迷類型決定挺哪隊 網讚太有趣

卡達世足賽現在進行式，看不懂門道，也要看熱鬧，有網友在ptt提問「四年一看的一日迷要支持哪一隊？」引爆話題，有位資深球迷超精闢分析，列出球迷幾大類型，網友超嗨「你在那邊認真什麼」。

原po表示，自己是資深球迷，「看世界杯就是要有參與感，因此若不想只是看個熱鬧，想要找一個能夠讓自己共情且認同的國家隊」。他坦言，中華臺北（aka台灣隊）不太可能進入世界盃，也不用覺得一日球迷可悲，大家都是先從一日球迷開始看球，慢慢變資深的。

原po列出了下屆幾種球迷類型，希望大家先認清自己是哪種類型，再決定支持對象。

●落水狗型

這類型球迷喜歡以小搏大、以弱勝強這種熱血漫畫式的球隊，不是冠軍熱門，也沒有知名球星，團結一心扳倒巨人。建議選擇各大賭盤賠率較高，比較不被看好的那幾隊。

●印象流型

會問「英國不是有貝克漢嗎？」這樣的問題，這類型球迷四年關心一次足球，主要只是看熱鬧與玩梗。建議選擇梗比較多或是八卦新聞比較多的球隊來關注，絕對不無聊。

●追星型

「這類型球迷是最純粹的球迷，所有足球迷的起點。」許多老球迷都是當初看了某個球星最精彩的瞬間而被圈粉，從而開始踏入足球的世界。阿公那輩可能是馬拉度納，之前可能是巴吉歐、羅納度、貝克漢。而這屆之後包括西羅、梅西都會告別世界盃，也可以期待新星崛起。

●榮譽獵人、牆頭草型

就是誰贏就支持誰，原po認同「看球最重要的目的就是開心，如果輸球會讓自己不爽，那又何必找罪受呢？」

●認祖歸宗型

這種類型的球迷通常具備一些歷史知識，清楚認識到那些國家跟台灣有淵源，攀親帶故與有榮焉。建議選擇和台灣曾有點關係的強隊。

1.荷蘭（17世紀的爸爸）

2.西班牙（17世紀爸爸二號）

3.日本（19世紀末～20世紀中的爸爸，現為大哥哥)

4.美國（現任爸爸，最近叫你把金雞母給他保管）

●裝懂裝內行型

這類型的球迷不屑跟風大熱門，也不喜歡看實力碾壓的比賽。他們欣賞冷門卻實力不弱，最好陣中還有至少三個有實力的球員，然後還要能說出他們所在職業隊、位置等，好讓新球友覺得自己有品味、識貨。

●生活經驗型

這類型球迷可能有移民、留學、旅遊、異國戀等種種理由對某國有特殊情感，特別力挺該國，或是因為個人經驗特別討厭某國。

●中間選民型

這類型的球迷通常都會有點選擇困難症，一下喜歡某球星、一下覺得某隊球衣好看、一下覺得某隊水準高，難以抉擇。建議陪朋友球賽，看朋友支持的球隊，一起享受樂趣就好。

●深度研究型

這類型的球迷通常看過多次世界盃，但是他們通常四年只看一次足球，平常對歐冠聯賽什麼的並不很關心，建議選擇有特色而且又能時常出現在世界盃的球隊，免得下屆看不到。

po文一出，網友驚呼，「這篇好讚XD」、「好認真喔！不買彩也沒有國籍情結的一日迷也請教一下」、「推用心又有趣，對一日迷友善」、「看到不要像某個傳統冠軍強隊已經消失八年，連讓人家認識的機會也不給，身為死忠義迷，真的是笑著笑著就哭了」。