讀書壓力超大...他問為何南韓體育也很猛 網揭「這1點」台灣慘輸

2022年世界盃足球賽正式在卡達登場，其中作為亞洲足球強國之一的南韓，培養出不少足球明星。對此，就有一名網友PO文表示，南韓讀書壓力大，但為什麼體育也很猛？貼文引發熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版發文表示，南韓讀書壓力不比台灣小，補習班一堆補到半夜的，「可是為什麼人家體育照樣贏過台灣？棒球和足球都爆強，有沒有卦？」

貼文一出，立刻掀起網友熱議，紛紛留言「2千萬人vs.5千萬人的結果」、「南韓五千萬在世界也不算小國了」、「南韓是民族國家，國家凝聚力大」、「地獄朝鮮不是開玩笑的，他們社會競爭壓力很大」、「民族性很好勝吧，不像台灣能混就混」。

此外，還有網友指出，「台灣的體育課都要拿來考國英數」、「系統性訓練，台灣就是學得四不像的系統」、「南韓扭曲到連棒球也有補習班，其實台灣統測基測加考體育自然就變強了」。